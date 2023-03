Karo Leather začne zpracovávat i kůže na boty. Cílit chce na české obuvníky | e15.cz

„To nám umožní kupovat surovinu bez konkrétní úpravy. Půjde o základní, chemicky stabilizovanou surovinu. A tím pádem se můžeme rozkročit do dalších oborů, tedy obuvnictví či automotive. Nyní děláme jen čistě nábytkářské usně,“ řekl E15 Jakub Hemerka, finanční ředitel a také jeden z akcionářů společnosti Karo Leather.

Podle Hemerky se nyní seznamuje s děním v dalších oborech, aby si udělala představu o požadavcích potenciálních zákazníků. Zástupci firmy Karo se z toho důvodu již setkali i se zástupci výrobců obuvi včetně společností Vasky a Prabos. Čeští obuvníci v současnosti často musejí dovážet kůže ze zahraničí, například z Itálie. Důvod je ten, že tuzemští zpracovatelé kůží doplatili na změny (či se jim nedokázali přizpůsobit), které v české ekonomice proběhly v 90. letech. Mimo jiné se výroba bot z velké části přestěhovala do Asie a odpadl tak přirozený odbyt.

„Zánikem zpracovatelů kůže v regionu se výrobní řetězec přetrhl,“ poznamenal Hemerka. Podle něj by vstup firmy Karo do odvětví umožnil českým obuvníkům mimo jiné lépe specifikovat požadavky na dodávané kůže.

„U zahraničních firem je to leckdy ,ber, nebo nech být‘. A není snadné jen tak najít jiného dodavatele, například pokud se zvýší cena. Je to prostě katalogový prodej,“ vysvětlil s tím, že Karo by obuvníkům nabídla i servis, tedy například řešení případných potíží s kůžemi. „Kůže je živý materiál. Není jedna kůže jako druhá a mohou se objevit nedokonalosti,“ řekl manažer.

Společnost Karo v současnosti zpracovává kůže ve výrobním závodě v Boršově na Jihlavsku. K němu letos přibude továrna ve zmíněné Brtnici. I kvůli navýšení výrobních kapacit, a to i ve stávajícím podniku, firma loni prodala na pražské burze, konkrétně na trhu Start, nové akcie v hodnotě 132 milionů korun, přičemž veřejné nabídky se zůčastnil i fond státní Národní rozvojové banky.

Kurz akcií firmy se ve čtvrtek pohyboval na pražské burze okolo 175 korun, o přibližně 17 procent výš než před rokem. Při současné ceně akcií dosahuje tržní hodnota firmy přibližně 870 milionů korun. Podobně jako u jiných titulů na trhu Start, který je určený pro menší a střední podniky, jsou však objemy obchodů poměrně nízké.

V loňském roce narostly tržby firmy Karo Leather na 191 milionů korun a zisk EBITDA činil 23 milionů. Pro porovnání – v roce 2021 to bylo 145 milionů, respektive necelých 18 milionů. V letošním roce firma očekává další růst výsledků hospodaření.