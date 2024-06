Energetická skupina MND podnikatele Karla Komárka koupila šedesátiprocentní podíl v tuzemském startupu NANO Advanced Electrolysis, který vyvíjí takzvané elektrolyzéry, tedy přístroje na výrobu vodíku z elektřiny. Do dvou let je chce přivést do stadia funkčního prototypu a následně najet na zakázkovou výrobu. Potvrdila to ředitelka divize Energy skupiny MND Jana Hamršmídová.