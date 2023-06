Od baterie po elektromotor. Jak se vyrábí nová generace Huyndai Kona v Nošovicích | e15.cz

Vezeme se v prvním vyrobeném elektromobilu Kona Electric nové generace. Projíždíme testovací okruh v nošovickém závodu Hyundai. Za volantem SUV sedí Patrik Kováč z oddělení pro pokročilý vývoj kvality. Expert, který zodpovídá za to, že na přelomu července a srpna, kdy jihokorejská automobilka spustí sériovou výrobu, bude vůz technicky dokonalý po všech stránkách.

Na zákrutách v Koreji, dálnicích v Německu, v alpských krpálech i severských mrazech, všude tam testoval Patrik Kováč funkčnost a výkonnost baterie a dobíjení, ale i přívětivost infotainmentu a samotného řízení. „Většinu řidičů svádí elektromobily k okoštování prudkého zrychlování i brždění. Při testech se tak zaměřujeme i na to, zda se baterie v takových momentech nepřehřívá,“ popisuje Kováč.

Nová kona má nastavený rychlostní limit na 180 kilometrů v hodině, pro baterii je ale ideálních nanejvýš 110. Bolek Polívka alias Bohumil Stejskal radící ve filmové scéně řidiči autobusu, jak rychle má jet, by byl asi spokojen. Výrobce nicméně musí počítat s tím, že nemálo řidičů dá baterii pořádně zabrat a zahřeje ji i vyššími rychlostmi. „Stejně tak noční tuhé mrazy v severských zemích pošlou teplotu bateriových článků hluboko pod ideální rozmezí mezi 22 a 25 stupni. Takže testujeme i novou funkci adaptace baterie,“ vysvětluje Kováč.

Při testech dohlížel dříve i na to, zda se voda a sníh nedrží v prostoru dvířek k nabíjecímu konektoru – u nich je třeba, aby nezamrzala a dala se otevřít. Stejně jako řada konkurenčních modelů nabídne řidiči i nová kona automatické či manuální korigování teploty článků. „Když přijedete k dobíjecí stanici s předehřátými články, bez čekání ihned využijete garantovaný dobíjecí výkon, za který platíte,“ říká Kováč. Daní za to je dočasně omezený výkon vozu v době, kdy dochází k úpravě teploty článků. Při standardní jízdě to prý řidič nepozná.

Z deseti na osmdesát procent by měl vůz dobít za 41 minut. Kona bude k mání s kapacitou akumulátorů o 48,4 a 65,4 kilowatthodinách, ten větší by měl mít dle předběžných dat dojezd 490 kilometrů. „Baterie mi nedělá největší starosti. Zato ten infotainment,“ přiznává Kováč. Platforma ccNC – connected car navigation cockpit – bude součástí nové kony i prozatím všech plánovaných modelů. O to důležitější je, aby v Nošovicích identifikovali změny, které si budou chtít u vedení automobilky prosadit.

V Koreji vyvíjený základ systému je pro všechny závody na světě stejný, vždy se ale mírně odlišuje dle řidičských preferencí zákazníků na daných trzích. Ve Slezsku vyráběná kona se tak bude odlišovat proti těm zhotovovaným osm tisíc kilometrů na východ například ovládáním tempomatu.