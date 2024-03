Francouzský uchazeč o výstavbu nových českých jaderných bloků EDF poprvé zveřejnil odhad ceny nových jaderných reaktorů. Při příležitosti úterního Česko-francouzského jaderného fóra společnost stanovila hodnotu jednoho bloku na 250 miliard korun. Jde o takzvanou overnight cenu, tedy investiční náklad za samotnou technologii, pokud by byla postavena přes noc. Velkou část celkových nákladů budou ale tvořit náklady na financování, tedy úroky z půjček.

EDF ve svém modelu zaslaném v tiskové zprávě počítá s tím, že jak první, tak čtvrtý reaktor bude stát stejně – čtvrt bilionu korun. Z kontextu zprávy je zřejmé, že jde jen o hrubý odhad pro výpočet možných potenciálních dopadů na český hrubý domácí produkt a veřejný rozpočet. I tak je číslo zajímavé. Dosud takto oficiálně žádný uchazeč cenu technologie neodhadl. K dispozici byl jen čtyři roky starý výrok šéfa ČEZ Daniela Beneše, podle něhož by nový reaktor měl stát asi 160 miliard korun v cenách z roku 2020. V dnešních cenách to znamená zhruba 212 miliard korun.

Francouzský list Les Echos přitom v pondělí vydal článek, že EDF o 30 procent zvýšil odhadované investiční náklady svých šesti domácích jaderných projektů. Nově mají tamní plánované reaktory vyjít na celkem 67,4 miliardy eur, a to opět bez nákladů na financování. V přepočtu na jeden reaktor a českou měnu vychází na zhruba 285 miliard korun, což je ještě více než v úterý zveřejněný odhad pro české jaderné zdroje.

Skutečné náklady přitom budou zcela jistě vyšší, podle analýzy ministerstva financí, kterou loni citovaly Seznam Zprávy, se celkové náklady na čtyři bloky mohou vyšplhat až na 1,75 bilionu korun. To je zhruba 438 miliard na reaktor. A podle některých kritiků tendru je to stále ještě optimistické číslo.

Česká jaderná renesance – jak výstavbu nových bloků podporovatelé atomu často označují – má ale i jednoznačné pozitivní dopady. Pokud by dodavatel dodržel slib ponechat 65 procent hodnoty investice domácím hráčům, jeden blok by v české ekonomice podle EDF vytvořil přidanou hodnotu ve výši 532 miliard korun a k tomu by zvýšil příjmy veřejných rozpočtů o 183 miliard korun.

Na Česko-francouzském jaderném fóru, které se konalo v úterý v pražském Rudolfinu, vystoupil i francouzský prezident Emmanuel Macron, který zde vyzdvihl právě přednosti francouzské EDF. Zároveň uvedl, že česko-francouzské partnerství je zásadní pro rozvoj jaderné energetiky v celé Evropě. Český příklad totiž podle něj mohou následovat další státy.

O český jaderný tendr se kromě francouzské EDF uchází také jihokorejská KHNP. Zda v tendru pokračuje i oficiálně vyřazený americký Westinghouse, není jasné.