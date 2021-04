Ropní giganti chtějí zbohatnout na likvidaci uhlíkové stopy | E15.cz

Největší těžaři světa plánují vydělávat na zachytávání a ukládání oxidu uhličitého. Tato činnost by se díky současnému celosvětovému trendu snižování uhlíkové stopy měla nejpozději do roku 2040 stát velmi lukrativní živností. Korporacím může vynášet biliony dolarů, píše deník The Wall Street Journal. „Lidstvo nemá mnoho jiných možností, jak oxid uhličitý v krátkodobém horizontu významně zredukovat,“ myslí si Darren Woods, šéf americké ropné společnosti ExxonMobil.