Škodu Auto čeká boj o zachování továren i tisíců pracovních míst | E15.cz

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto prochází jedním z nejnáročnějších období své novodobé historie. A nesnadný úkol čeká i firemní odbory ve snaze udržet nejen pracovní místa, ale i celé výrobní závody. Předseda odborové organizace Jaroslav Povšík to sdělil v listu Škodovácký odborář .

Povšíka minulý týden opětovně zvolili delegáti škodováckých odborů KOVO MB svým předsedou, a to až do roku 2026. „Otevřeně jsem delegátům řekl, co nás čeká – pracovní doba, sociální výdaje, mzdy ale hlavně těžký boj o pracovní místa, vytížení, zachování závodů, jednotlivých pracovišť,“ uvedl Povšík.

Zatímco v letech 2018 a 2019 Škoda globálně prodala jeden a čtvrt milionu vozů a dál si kladla ambiciózní cíle, od vypuknutí pandemie covid-19 se potýká s prudkým propadem prodejů, který ještě umocnila válka na Ukrajině. Letos od ledna do října Škoda prodala přes šest set tisíc aut, meziročně o 19 procent méně.

Povšík připomíná, že Škoda v posledním období ztratila více jak dvacet milionů hodin práce, kvůli čemuž nevyrobila statisíce vozů. Konkrétně zmiňuje „riziko 12 400 ztracených pracovních míst“, ohrožení jsou podle něj i agenturní zaměstnanci.

V polovině prosince zasedne dozorčí rada mateřského koncernu Volkswagen, která by mohla rozhodnout jak o otázkách zaměstnanosti, vytížení závodů nebo o umístění další gigafactory, tedy továrny na výrobu bateriových článků do elektromobilů, o níž Škoda rovněž usiluje.

Že může být příští rok pro mladoboleslavskou automobilku krušný, naznačil už předseda představenstva Klaus Zellmer v listopadovém rozhovoru pro deník E15. „Zájem zákazníků o škodovky je velký, ale inflace, energetická krize a všechny výzvy, které dál vyplouvají na povrch, budou mít významný dopad na spotřebitele i podniky. První polovina příštího roku pro nás ještě bude obstojná. Máme velké množství nevyřízených objednávek. Druhé pololetí už ale bude ekonomicky mnohem náročnější. Pro všechny,“ uvedl Zellmer.

Stejně jako na další průmyslové podniky i na Škodu doléhá masivní růst nákladů za energie, od vypuknutí pandemie se navíc dosud nesrovnaly a neustálily dodavatelské řetězce. Škodě dál chybí například polovodiče. Za prvních devět měsíců letošního roku Škodě klesl provozní zisk na 856 milionů eur (21 miliard korun) z loňských 900 milionů.