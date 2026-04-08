Tatra má zakázky jisté na pět až sedm let dopředu, říká její generální ředitel Kristijan Fiket
- I po modernizaci motorů a rozšíření výroby zůstává klíčovou konkurenční výhodou Tatry Trucks její unikátní podvozek a nápravy.
- Rostoucí poptávka po vozidlech tlačí firmu k rychlému navyšování produkce až na tři tisíce kusů ročně.
- Generální ředitel Tatra Trucks Kristijan Fiket vysvětluje, že i spolehlivost v nejnáročnějším terénu je důvodem prudkého růstu zakázek.
I po modernizaci motorů a rozšíření výroby zůstává srdcem Tatry unikátní podvozek a nápravy. „Každé vozidlo musí dojet do cíle i v extrémních podmínkách,“ říká Kristijan Fiket, generální ředitel Tatra Trucks. I to je podle něj důvod, proč společnosti vlastněné skupinou CSG a Promet Group počet zakázek masivně roste, jak vysvětluje v rozhovoru. A dodává, že klíčové je co nejdříve navýšit výrobu na tři tisíce vozidel ročně.
V Kopřivnici jste už působil v letech 2010 až 2012, nyní je to rok od vašeho nástupu na pozici generálního ředitele Tatra Trucks. Co se během něj podařilo?
Rok 2025 byl především ve znamení výrazného navýšení výroby tatrováckého osmiválce a návratu tradičního dvanáctiválcového motoru. Vyrobili jsme jich dohromady trojnásobně víc než v předchozích letech, produkce se zvýšila z více než tří stovek na téměř tisíc kusů. Významně vzrostl počet vozidel a podvozků s motorem Tatra. Zároveň jsme v loňském roce nerealizovali žádné takzvané CKD sady (díly pro montáž vozidel mimo Kopřivnici – pozn. red.), takže vše, co bylo vyrobeno, prošlo montážní linkou v Tatře.
Tatra teď v Kopřivnici vyrábí téměř dva tisíce vozů ročně, loni oznámila, že cílem jsou tři tisíce do roku 2029. Poptávka ale podle vás roste tak rychle, že pokud by se podařilo realizovat všechny aktuální smlouvy, tak by to nestačilo. Jak vypadá reálná situace?
Shrnu to v číslech. Například v Maďarsku byla před měsícem podepsána rámcová smlouva na až dva tisíce vozidel. Podobné smlouvy existují také s českou, slovenskou a chorvatskou armádou. U Slovenska jde o více než tisíc vozidel, v Chorvatsku pak o více než čtyři sta a jednáme o dalších několika vyšších stovkách vozů. Zároveň se chceme zúčastnit tendrů pro armády zemí západní Evropy na řádově několik tisíc vozidel. Když sečteme všechna aktuální čísla se slibnými zakázkami a potenciální projekty, dostáváme se přibližně k možnosti až 20 tisíc vozů.
Co to pro vás znamená?
Když vezmeme průměrnou délku trvání rámcových smluv, tedy pět až šest let, měli bychom mít na pět až sedm let dopředu zajištěny zakázky, tržby i výrobu.
Zvládnete takové objemy?
Mluvíme o smlouvách s realizací do let 2030 až 2032. Klíčové je nejdříve dosáhnout výroby tří tisíc vozidel ročně. Nejen navýšením kapacity v Kopřivnici, ale i větší spoluprací s jinými firmami.
Máte na mysli maďarský závod Rába, kde skupina CSG, majoritní vlastník Tatry, získala zhruba 37procentní podíl?
Ano. Dva tisíce těžkých taktických vozidel Tatra pro maďarské ozbrojené síly se budou částečně vyrábět právě tam. Zároveň plánujeme v Rábě vyrábět i velkou část vozidel pro další kontrakt na střední taktické automobily Tatra v hodnotě miliardy eur pro stát v jihovýchodní Asii. V Kopřivnici na jejich výrobu nemáme ani místo, ani potřebnou kapacitu, proto zde budeme muset postavit novou halu, centrální sklad a pořídit další stroje.
Maďarská vláda projevila zájem o koupi amerických raketových systémů HIMARS, které by se pro tamější armádu montovaly právě v Rábě na podvozky z kopřivnické Tatry. Je to důvod, proč se vybral tamní závod?
Rába má velkou tradici, silné know-how a rozsáhlý výrobní areál. Před časem tam skončila licenční výroba vozidel jiné značky, ale kovárna, obrobna i montážní kapacity zůstaly velmi dobře vybavené. Je to vertikálně integrovaný výrobce náprav a právě to nás zaujalo. Nápravy jsou tím, co Tatru zásadně odlišuje od ostatních výrobců. Jakmile tam výrobu připravíme, budeme schopni vyrábět tisíce vozidel ročně.
Jakou přesně produkci v Rábě plánujete?
Počítáme s tím, že se tam časem budou vyrábět všechny tuhé nápravy pro střední taktická vozidla. A pokud půjde vše dobře, postupně bychom v Rábě chtěli vyrábět část tatrováckých náprav starší generace pro těžká vozidla, výroba všech náprav nové generace ale zůstane strategicky v Kopřivnici. V obecné rovině produkce všech agregátů a konstrukčních celků, nejen podvozku, ale i motoru a převodovky nejnovější generace, zůstane samozřejmě u nás v Kopřivnici.
Už výrobu v Rábě začínáte připravovat?
Ano. Náběh bude postupný, vytvořili jsme tým zhruba patnácti až osmnácti expertů, kteří jsou už několik týdnů na místě. Jsou to nejzkušenější projektoví manažeři a specialisté na výrobu, montáž, svařování i lakování. Jejich úkolem je zajistit hladký transfer technologie.
Po partnerství s Rábou bude už Tatře kapacita stačit, nebo hledáte další výrobní místa, třeba jinde v Evropě?
Pokud vezmeme už zmíněnou průměrnou délku rámcových smluv kolem pěti až šesti let, nové spojení s Rábou umožní vyrobit přibližně 36 tisíc vozidel, ročně tři tisíce z Tatry a stejné množství z Ráby po dobu šesti let. Další kapacity na výrobu vozů budeme mít například na Slovensku díky partnerství s MSM Group, která také patří do skupiny CSG. Samozřejmě se ale bavíme i o dalších možnostech. Pokud se zrealizují zmíněné armádní zakázky v některých evropských zemích, spolupráce by se mohla rozšířit.
Kristijan Fiket
Kristijan Fiket je generálním ředitelem Tatra Trucks od ledna 2025, ve firmě ale působil ve vrcholném managementu už i v letech 2010 až 2012. Narodil se v Chorvatsku, kde působil ve speciální policejní jednotce a v ochranné službě chorvatského prezidenta. Poté si v zahraničí doplnil ekonomické vzdělání a působil v manažerských pozicích ve významných průmyslových firmách v Česku, Německu, Číně či Polsku. Je absolventem kurzu MBA na prestižní Thunderbird School of Global Management v americkém Phoenixu a bakalářského studia aplikované psychologie na University of Derby ve Velké Británii.
Už jsme zmiňovali plán zvýšit roční výrobu v Kopřivnici na tři tisíce vozidel. Loni jste oznámili investice zhruba sedm miliard korun. Co všechno zahrnují?
Na jaře zahájíme výstavbu nové haly. Ta bude mít velikost 17 000 metrů čtverečních a soustředíme do ní veškeré obrábění. Dnes je rozptýleno po několika halách v areálu, což není ideální pro řízení výroby ani logistiku. Nově bude materiál proudit jedním směrem po nejkratší možné trase, od obrábění až po finální montáž. Vzdálenost mezi obráběním náprav a montáží podvozků je dnes 600 až 700 metrů, což výrobu prodlužuje.
O kolik bude pak výroba jednoho vozidla rychlejší?
Celý proces od obrábění jednotlivých dílů přes montáž agregátu až po karosování a kompletní montáž vozu, zkoušky a diagnostiku dnes trvá zhruba 90 dní. Modernizace by tento čas měla zkrátit na polovinu. Klíčová je ale i výměna strojů, například některé soustruhy a frézy pro obrábění jsou staré 20 až 25 let a mezitím vznikly dvě až tři nové generace technologie, podobně jako u automobilů. Takže když zůstanu u obrábění, zatímco nová hala pro veškeré obrábění přijde na 500 až 600 milionů korun, nové stroje do ní na zhruba 1,8 miliardy. Obměna už probíhá. Do investic je třeba započítat například i centrální sklad za 700 až 800 milionů a ekologizaci výroby a snížení energetických nákladů v Tatra Metalurgie (dceřiná společnost Tatry Trucks – pozn. red.)
Stroje za miliardy korun?
Ano, Tatra je dlouhodobě velmi podinvestovaná firma. U výrobního podniku tohoto typu by roční odpisy měly být přibližně na úrovni 3 až 3,5 procenta tržeb, my se ale kvůli nízkým investicím pohybujeme kolem 0,3 až 0,4 procenta, což dobře ilustruje, jak málo se v Tatře investovalo za předchozích vlastníků. Teď už se ale bez velkých investic neobejdeme. Ale i po všech investicích, jež plánujeme, se naše odpisy dostanou na úroveň jen 1,2 procenta.
Generální ředitel společnosti TATRA TRUCKS Kristijan Fiket.
Vrátím se ještě k růstu poptávek. Přisuzujete to aktuální situaci ve světě?
Za sebou máme řadu testů, které jasně ukazují, jak si naše vozy vedou v praxi. V Saúdské Arábii jsme porovnávali naše střední vozidlo 6×6 s konkurencí. Naše auto zvládlo všechny zkoušky, zatímco srovnávané modely selhaly. Stejně dopadly další testy tatry s podvozkem 4×4 proti dvěma dalším vozům, ani ony nedokončily trať. Tatry si drží jasný náskok v těžkém terénu. A Indie? Tamní armáda tatrovky používá od 80. let a dodnes se tam vyrábějí v licenci. Používají starší model T 815, ale i ten předčí v těžkých podmínkách novější vozy místních značek.
Takže růst zájmu přisuzujete unikátnímu konceptu.
Aktuální světová situace poptávce nahrává, ale i strategie Tatry hraje klíčovou roli. Držíme se principu z knihy Good to Great od Jima Collinse, takzvaného „hedgehog konceptu“, tedy principu „ježka“. Nejde o rychlost ani sílu, ale o jednoduchou, účinnou taktiku: stočit se do klubíčka a stát se téměř neporazitelným. U tatrovek je tímto „ježkem“ podvozek. Základ tvoří unikátní nezávisle zavěšené polonápravy a centrální nosná roura. Motory, elektronika a kabiny i nápravy se modernizují, ale princip zůstává: tatry projedou i extrémní terén, kde jiná vozidla končí.