Volkswagen odtajnil změny. Chce vyšší marže a kvalitnější elektromobily | e15.cz

Kvalita má přednost před kvantitou, marže na prvním místě a akutní potřeba zlepšit software. Tak by se daly shrnout hlavní záměry německého koncernu Volkswagen, které představil jeho šéf Oliver Blume veřejnosti. Do roku 2030 hodlá zvýšit rentabilitu tržeb na devět až jedenáct procent. Od letoška do roku 2027 chce skupina dosahovat průměrného růstu prodejů o pět až sedm procent.

„Je fér říci, že zažíváme vzrušující, ale také náročné časy. Autoprůmysl se transformuje v obrovském tempu, digitalizace dominuje. Potřebujeme se přizpůsobit masivní rychlostí a být dlouhodobě konkurenceschopní,“ prohlásil Blume. Investiční tempo Volkswagenu však zpomalí. Do roku 2027 se má podíl investic snížit pod jedenáct procent obratu. Na letošek jsou investice naplánovány na úrovni 14,5 procenta tržeb.

Do roku 2030 koncern počítá s osmdesáti čistě bateriovými elektrickými modely, z nichž má být většina postavená na chystané SSP platformě, se kterou se počítá od roku 2026. Dnes dominuje platforma MEB (na které stojí například Škoda Enyaq), kterou má od roku 2025 doplnit vylepšená MEB plus. U současné MEB platformy VW uvádí minimální dobíjecí čas od deseti do osmdesáti procent na úrovni asi 35 minut, u MEB+ má činit asi dvacet minut. Budoucí platforma SSP pak má nabídnout asi dvanáct minut. Bateriové elektromobily se loni podílely na portfoliu Volkswagenu asi jedenácti procenty, v roce 2027 to má být čtyřicet procent a 75 procent v roce 2030.

Blume oznámil, že si Volkswagen do roku 2030 zajistil až třicet procent hlavních surovin, které bude potřebovat k vlastní výrobě baterií do elektromobilů. Pro rok 2030 odhaduje globální poptávku po vlastních bateriích o kapacitě 450 gigawatthodin. Letos uvádí poptávku na úrovni stovky gwh, v roce 2025 má narůst na 150 gwh. Hlavní koncernovou entitou, která má tuto poptávku uspokojit, je společnost PowerCo: například díky stavbě továren - takzvaných gigafactories - v Evropě i Severní Americe.

Volkswagen si hodně slibuje od vlastního, dříve představeného jednotného bateriového článku, jenž má pohánět až osmdesát procent všech jeho bateriových vozů v roce 2030. Náklady mají díky tomu klesnout proti dnešku až o polovinu.

Dnes zveřejněné změny se bytostně týkají také tuzemské Škody Auto. „Budoucnost automobilky Škoda Auto je elektrická. V právě probíhajícím období transformace průmyslu na elektromobilitu v oblasti produktů i výroby se Škoda Auto zaměřuje na uspokojení rozdílných potřeb všech zákazníků v různých regionech, a to z hlediska velikosti i druhu pohonu,“ uvádí mluvčí Pavel Jína. Společnost podle Jíny bude již brzy nabízet nejrozmanitější portfolio ve své historii a obsáhne to nejlepší z obou světů: šest plně elektrických modelů, stejně jako vozy s moderními spalovacími motory.

Letos Škoda představí modernizované modely Scala a Kamiq, následovat bude modernizace Octavie a odhalení nového plně elektrického modelu Elroq v příštím roce. V koncernové hierarchii patří Škoda do skupiny velkoobjemových značek spolu s Volkswagenem, Seatem a Cuprou. Aktuálně oznámené změny cílí hlavně na úspory, což se projeví i zde. „Cílem je další zúročení společných synergií a potenciálu zisku. Ústředním ukazatelem výkonnosti pro skupinu velkoobjemových značek koncernu Volkswagen je konsolidovaná provozní návratnost tržeb ve výši osmi procent od roku 2025,“ uvádí mladoboleslavská automobilka.

Do budoucna se má výroba skupiny velkoobjemových značek důsledněji zaměřit na využití závodů napříč značkami a platformami. To bude například znamenat, že se některé elektrické škodovky budou vyrábět mimo Česko, například ve Španělsku. Naopak v Boleslavi by mohla probíhat výroba elektromobilů jiných koncernových značek.

V prvním letošním čtvrtletí koncernu poklesl zisk po zdanění meziročně o 29,9 procent na 4,7 miliardy eur. Snížil se i provozní zisk, a to z 8,5 na 5,7 miliardy. Tržby Volkswagenu přitom vzrostly o 21,5 procenta na 76,2 miliardy.

Za zvýšením obratu stálo hlavně oživení trhů v Evropě a Severní Americe. Naopak horší ziskovost Volkswagen zdůvodnil „složitým mezinárodním prostředím“. Do této kategorie lze zahrnout vynucený odchod z Ruska, které koncernu generovalo významné zisky. Ze sankcionované země se koncern definitivně stáhnul v květnu, když prodal svou továrnu v Kaluze ruskému prodejci automobilů Avilon.

Z Východu se tak koncern přesouvá dál na Západ - začátkem roku odtajnil své plány na stavbu dvou továren v Severní Americe. Jedna má produkovat pick-upy a robustní SUV značky Scout v USA, druhá zase bude baterie do elektromobilů v Kanadě.

Celkový odbyt skupiny „fau-vé“ se v prvních třech měsících letošního roku meziročně zvýšil o 7,5 procenta. Ještě rychlejší růst - logicky - zaznamenal segment plně elektrických vozů, kterých skupina na světových trzích udala 141 tisíc, meziročně o 42 procent více. Ze všech prodaných vozů tvořily ty ryze bateriové sedm procent.