Alza koupila areál holešovického Vnitroblocku | e15.cz

Vnitroblock se shodou okolností nachází nedaleko největší výdejny Alzy v Holešovické tržnici. Podle informací z katastru nemovitostí došlo ke změně vlastníka loni den před Štědrým dnem. Novým majitelem parcely je společnost Jankovcova 53, která má stejného vlastníka jako internetový prodejce. Název sesterské firmy, která se mimo jiné zabývá pronájmem kancelářských prostor, odkazuje na adresu oficiálního holešovického sídla Alzy.

Památkově chráněný areál patřil dosud Tomáši Uvírovi, který zde původně zamýšlel postavit byty. Některé zde opravdu vznikly, za posledních pět let se ovšem z průchodu mezi domy stal multifunkční prostor s obchody, gastro podniky a prostory pro pořádní různých akcí. Zároveň slouží místo i jako galerie pro umělce a designéry.

„Pro nás je zajímavá ta bytová část, součástí vnitrobloku jsou činžovní domy. Naším cílem je byty zrekonstruovat a případně přistavět ještě jedno patro,“ řekl jednatel společnosti Jankovcova 53 Jan Moudřík, který je zároveň předsedou dozorčí rady Alzy. „Zároveň chceme celý areál a jedinečnost toho prostředí zachovat. Chceme jednoduše pomoci zachránit některá místa v Holešovicích, aby je neskoupili developeři a všechno nevymydlili,“ dodal s tím, že Alza samotná nebude na místě nic budovat. Hodnota transakce podle Moudříka činila nižší stovky milionů korun.

Majitelé kavárny Vnitroblock, kteří stáli za zrodem celého areálu a nyní jsou jeho největšími nájemci, změnu majitele vítají. Transakce přišla v době, kdy končily místním podnikatelům nájemní smlouvy a nastávalo období nejistoty.

„Z pohledu nájemníka to má jenom výhody. Díky novému majiteli získáváme dlouhodobější smlouvu a zároveň nám pomáhá se rozvíjet,“ říká Jakub Zajíc, který spolu s Lukášem Žďárským stojí i za projekty, jako jsou Kavárna, co hledá jméno nebo Radlická kulturní sportovna. Nyní mají pro kavárnu, taneční sál, malé kino, eventové prostory a další místa v holešovickém vnitrobloku smlouvu na dalších pět let. „Nový majitel na to jde s citem, chce nadále zachovat atmosféru, kterou ten prostor má,“ dodal mladý podnikatel.

Vnitroblock začal vznikat v roce 2016 díky proměně opuštěných prvorepublikových výrobních hal, které v bloku holešovických domů do té doby chátraly. Podobnou renovací procházejí v této městské části i další objekty, hned naproti například nachází využití bývalá továrna na kabely. Renovaci čekají i jednotlivé budovy v nedaleké Holešovické tržnici. Podobné stavby patří většinou městu nebo státu, což byl dříve také případ Vnitroblocku, často jsou památkově chráněné a jejich rozvoj je mnohdy zdlouhavý.