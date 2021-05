Praha chystá projekt spolkového bydlení. Lidé si byt postaví | E15.cz

Pro pilotní projekty spolkového bydlení je podle Hlaváčka vytipováno osm až deset pozemků. „Myslíme tím menší pozemky. Ty větší bychom rádi zastavěli jako město nebo poskytli stavebním družstvům,“ řekl Hlaváček s tím, že například na Palmovce, kde by mohlo vzniknout 280 nájemních městských bytů, chce magistrát stavět sám.

Hlaváček spolkové bydlení označuje jako baugruppe, což je typ výstavby menších bytových domů, kdy se domluví skupina deseti patnácti lidí a svépomocí si postaví dům. „Když se podíváte na německé příklady, často jde o pozemky, se kterými si nikdo nevěděl rady. Vyžadovaly větší fištron a vyšší osobní nasazení,“ řekl s tím, že pak vznikají unikátní stavby.

Čtyřicetiletý úvěr

Projekt spolkového bydlení schválený zastupitelstvem má však větší ambice. Na městských pozemcích by spolky mohly postavit domy s desítkami bytů. Do spolku by bylo losem vybráno například padesát lidí a rodin a byl by určen developer manažer, tedy člověk, který by vše organizoval, a spolek by si vzal na stavbu úvěr.

„Máme s Komerční bankou dojednaný unikátní model financování, který spojuje přednosti klasického projektového financování a hypotečního úvěru,“ řekl předseda magistrátního výboru pro bydlení Pavel Zelenka (Praha sobě).

Úvěr má mít splatnost až čtyřicet let a nízké sazby. „Takový produkt zatím na trhu není a pro financování spolkového bydlení je obrovským přínosem, protože projekt významně zlevňuje,“ dodal s tím, že po menších pilotních domech by si dokázal představit větší projekty.

Férová cena při odchodu

Město v takovém případě poskytne pozemek, zřídí na něm až na 99 let právo stavby a samo získá část bytů pro své účely. Členové spolku mohou v průběhu času a generací hradit kromě nákladů na byt i poměrnou část pozemku, jehož hodnota bude pravidelně valorizována. Pro příklad, měsíční splátka bytu o velikosti 75 metrů čtverečních by se měla pohybovat kolem deseti tisíc korun při vstupních nákladech 500 tisíc korun.

Peníze za pozemek poputují do Fondu rozvoje dostupného bydlení, ze kterého bude město hradit přípravu dalších projektů, čímž se má zajistit udržitelnost městského bydlení. Spolek může pozemek zcela odkoupit a získat byty do osobního vlastnictví. Na rozdíl od družstev nepůjde podíl ve spolku jednoduše prodat. Nabídnout se musí nejprve k odkoupení městu, pak až na trhu. Členství ve spolku si lidé mohou přirozeně také předávat v rodině dál.

„Hodně jsme se soustředili na to, aby lidé, kteří do projektu vstoupí, měli záruku, že z něho mohou v různých životních etapách vystoupit a neztratit přitom investici,“ řekl Zelenka. „Vložené prostředky dostanou lidé vyplacené ve valorizované hodnotě podle toho, jak se změnila cena bydlení. Když zaplatíte půlku nákladů na byt, tak v případě, že ze spolku odejdete, získáte polovinu aktuální hodnoty bytu,“ dodal.