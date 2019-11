Stavební zákon: Novu normu kritizuje opozice | E15.cz

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) zveřejnila očekávaný návrh nového stavebního zákona. Jeho paragrafové znění poslala tento týden do mezirezortního připomínkového řízení a ostatní ministerstva, úřady, památkáři či obce mají čas do Vánoc se k návrhu vyjádřit. Návrh již nyní čelí kritice, že ministryně nechala zákon napsat právníky z Hospodářské komory, a to na míru velkým developerům.