Hned v první části letošní konference REsummit, kterou moderoval zástupce šéfredaktora Adam Váchal, se hosté věnovali tématu Stavebního zákona a digitalizaci stavebního řízení. Ministerstvo pro místní rozvoj se aktuálně podle vrchní ředitelky sekce Evy Palíkové soustředí na to, aby byl nový systém stavebního řízení skutečně spuštěn podle posledního plánu, a to nejpozději 1. ledna 2028. Během června by rádi měli k dispozici veškeré informace pro vypsání veřejné zakázky, během prázdnin by se pak mělo rozhodnout, jakou formou, uvedla na REsummitu.

Podle poslance Jiřího Havránka je klíčové, aby se stihla veřejná zakázka vypsat ještě do voleb. Připomněl zároveň, že alfou a omegou pro stavební rozvoj je ale územní plánování. Náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlaváček uvedl, že na přelomu letošního září a října by mělo proběhnout jeho další projednání, tak aby mohl být příští rok skutečně schválen.

Development je byznys, který se snaží vydělat peníze

Jaká je budoucnost Prahy? „Cyklus developera je stejný, ze začátku se snažíte přežít,“ uvedl akcionář Trigemy Marcel Soural hned na úvodu panelu, který se věnuje tématu „Města pro budoucnost očima vizionářů,“ a moderoval ho šéfredaktor e15 Nikita Poljakov. „Development, je bezesporu byznys a cílem je vydělat peníze. Zároveň si nemůžete zkazit jméno. Aby se mohlo stavět ve velkém, je potřeba stavět efektivně. Každá stavba nemusí být umělecké dílo,“ uvedl Dušak Kunovský z Central Group. Klíčem k velkému objemu nové výstavby je podle něj typizace a správné posouzení lokality – ne každé místo si zaslouží výjimečnou architekturu, ale některé ano. Gro ziskovosti ale leží podle něj v dostupnějším bydlení pro vyšší střední třídu.

Praha by se podle Dušana Kunovského, šéfa Central Group, měla začít plánovat jako metropole pro více než dva miliony obyvatel. To znamená zcela jiný přístup k rozvoji města – systematický, dlouhodobý a především efektivní.

„Jsme na přelomu, kdy chceme stavět hezké domy, architekturu, která bude zapamatovatelná,“ řekl Marcel Soural z Trigemy. Zároveň podle něj roste u developerů chuť tvořit trvalou hodnotu – nejen rychlý zisk. „Dostali jsme se do fáze, kdy nás oslovuje tvořit hodnotu,“ dodal Soural.

Na změnu uvažování upozornil také Petr Palička z EP Real Estate: „Velcí developeři už nejsou pod takovým ekonomickým tlakem, že by museli zachraňovat každý milion. Díky tomu se mohou víc soustředit na kvalitu a výsledek.“ Podle něj je to klíčový posun – možnost přemýšlet v delším horizontu a stavět město, které obstojí i v čase.

Ve třetím bloku pak vyzpovídala redaktorka e15 Jana Hrabětová Karla Týce ze skupiny Natland a hovořili o tématu „Bydlení za Prahou“. „Ne všechna města jsou připravena na to, aby tam nějaký velký developer šel a měl to město změnit,“ řekl Týc. Development je podle Týce především o domluvě.

Rodiny s dětmi stále častěji bydlí v nájmu

Dalším tématem konference bylo „Nájemní bydlení“. Podíl domácností, které žijí v nájmu se zvyšuje. Za rok 2024 se postavilo zhruba 30 tisíc bytů, což je mnohem méně, než je potřeba. V Praze by bylo potřeba ročně postavit 10 tisíc bytů, ale staví se jich zhruba šest tisíc. Právě proto zájem o bydlení v nájmu roste. Bytů je ale málo a tak se předpokládá, že výše nájmu do budoucna poroste. Hraje roli o stárnutí populace, kdy budou stále více potřeba domovy pro důchodce. „Mezi zákazníky Ulovdomov jsou stále více rodiny s dětmi, které se už smířily s tím, že budou žít v nájmu,“ řekl Michal Hrbatý z Ulovdomov.cz.

Stoupá poptávka po kvalitních kancelářských budovách

Další panel REsummitu se věnoval investičním nemovitostním fondům. Pro Čechy je investování do nemovitostí hned na druhém místě. Na prvním jsou právě nemovitostní fondy. „Investika je druhým největším realitním fondem, zájem je obrovský,“ uvedl Jaroslav Kysela, člen představenstva Investiky. „Je tady poptávka po produktu, který je dlouhodobý a stabilní. Souhlasím s tím, že je dobré diverzifikovat, ale zároveň se nedá říct, že je špatné investovat do něčeho, co je podložené cihlou,“ dodal. Podle něj roste i zájem o kvalitní kancelářské budovy, kdy zaměstnavatelé chtějí své zaměstnance motivovat, aby do kanceláří chodili.

Trendem jsou i obchodní centra. „Obchodní centra díky covidu posílila. Podle mě kamenné obchody přežijí. Lidé se rádi potkávají a rádi spolu tráví čas. Díváme se na to, jak to dělají v zahraničí. Silou obchodních center jsou služby a zábava, prostě multifunkční prostor,“ uvedl developer a investor Richard Morávek.

