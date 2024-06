A právě do brněnského ateliéru přijíždíme během jednoho jarního čtvrtečního odpoledne. V otevřeném kancelářském prostoru se to hemží mladými lidmi, kteří si vzájemně ukazují nákresy, diskutují a pobíhají od jednoho stolu k druhému. Zatímco ovzduší v jinak minimalistickém studiu víří hlasitá kreativní činnost, zakladatelé Chybík a Krištof jsou ve vedlejší zasedačce zabraní do schůzky. Sklo, které nás v ten moment odděluje, tlumí většinu zvuků, ale z neverbální komunikace, kterou odezíráme, je jasné, že ani po více než deseti letech kontinuální spolupráce architektům nechybí zápal a že je jejich práce baví.

Brno–Tirana–Londýn

„Můžeme si povídat po cestě?“ ptají se, když po chvíli rázně vycházejí ze zasedačky. Z brněnského ateliéru na Dominikánském náměstí míříme k Mendelovu skleníku, stojícímu v zahradách augustiniánského kláštera ze 14. století. V 70. letech 19. století ho smetla bouře a naši dva architekti se rozhodli vzdát mu hold začleněním původních základů do nového pojetí ocelové konstrukce, která nehledá inspiraci v ničem jiném než v Mendelových zákonech dědičnosti. Citlivý přístup k historii, smysl pro detail a hledání nových vztahů mezi materiály a tvary prostupují celým jejich portfoliem.

Začínáme debatou o první publikaci studia Chybik + Kristof s anglickým názvem Crafting Character, která je podle jejich vlastních slov důležitým mezníkem v profesním vývoji pro ně jako dvojici i jednotlivce. Sborník čtrnácti studiových projektů je představením jak staveb už realizovaných, tak těch, které zatím zůstávají jen na papíře. Architekti v něm formou fotografií a ilustrací otevírají témata cenové dostupnosti, integrace a modularity. Na otázku, v jaké fázi života se nyní jejich studio nachází, odpovídají jednoznačně – v pubertě.

„Našemu ateliéru je teď necelých čtrnáct let, to je věk, kdy se člověk poprvé staví na vlastní nohy. Začíná přemýšlet, jestli nevyrazit na zkušenou do zahraničí, třeba na střední školu. A to prožíváme i my, taky se začínáme víc osmělovat a pronikáme na zahraniční trhy,“ říká Chybík. Kromě toho, že s Krištofem nově otevřeli pobočku v Londýně, slaví v poslední době úspěch například s návrhem multifunkční věže v albánské Tiraně.