Česká národní banka udělila společnosti EFEKTA IS, která patří do skupiny DRFG, povolení k provozování investiční činnosti. EFEKTA IS bude spolupracovat se sesterskou společností EFEKTA OCP a budou sdílet isvé znalosti a služby. Hlavní náplní EFEKTA IS bude správa fondů určených pro kvalifikované investory a zahraniční fondy.