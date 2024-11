Příběh Radka Jezbery by mohl být klidně jen vizitkou muže, který postavil finanční start-up v Singapuru, a byla by to sama o sobě zajímavá story. Radek Jezbera je ale zejména byznysovým světoběžníkem s globálním přehledem. Dokáže vyprávět, jak nadějnou zemí bylo před dvaceti lety Rusko, kde pomáhal budovat pro Home Credit Petra Kellnera banku, jak zarezlý systém našel v bankách v Londýně nebo jaké to je, spravovat ekvivalent 1,6 miliardy korun na trhu v Asii. Půl milionu dolarů mimochodem nainvestoval do jeho start-upu Kilde již v začátcích fond Purple Ventures, za kterým stojí brněnská technologická skupina Jakuba Nytry, Filipa Řehoře a David Kašpera.