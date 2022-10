Pražská burzovní raketa FTMO začíná vydělávat miliardy. Zakládá investiční společnost | E15.cz

V Česku zřejmě neexistuje firma, která by vyrostla do takové velikosti za tak krátkou dobu, a navíc takřka bez investorů. Pražská společnost FTMO, která buduje mezinárodní platformu pro amatérské burzovní obchodníky, loni vydělala přes dvě miliardy korun, což ji katapultovalo mezi sto největších plátců DPH v zemi.

FTMO mezi roky 2017 až 2020 zvýšila tržby o 39 432 procent a překonala tak všechny dosavadní rekordy soutěže technologických firem Deloitte Technology Fast 50. Minimálně ve střední Evropě v tomto ukazateli dosud nikdo lepších čísel nedosáhl.

Mimořádně ryhlý růsta navíc pokračoval i loni, kdy firma utržila přes tři miliardy korun, s nimiž vykázala provozní zisk (EBITDA) přibližně 2,1 miliardy korun. Rovnou se tak zařadila na 67. místo mezi největšími tuzemských plátců daně. Pro představu: do veřejného rozpočtu přispěla víc než třeba Fio banka, Hornbach nebo například Lesy České republiky.

Z(a)tracená čísla 12. díl

Rychlý růst není u mladých tradingových a technologicky nadějných společností ničím neobvyklým. V roce 2020 se mezi nejrychleji rostoucí firmy Evropy zařadila například i nová česká tradingová společnost z oblasti energetiky T-watt. Společnost, kterou pomáhal zakládat zesnulý byznysmen Martin Ulčák, však i při miliardových tržbách dosahovala jen kolem deseti milionů korun zisku. Po loňském převzetí společnosti Sokolovskou uhelnou a přejmenováním na SUAS Commodities má firma sice opět růstové ambice.

Poplatky a přísné síto

Byznys FTMO podle jejího spoluzakladatele marka Vašíčka stojí na dvou nohách. Většinu tržeb získává z poplatků od svých uživatelů a druhou část příjmů tvoří zisky z burzovních obchodů.

Platforma dnes funguje ve zhruba 180 zemích a aktivně skrze ni obchoduje bezmála šest tisíc aktivních traderů. Službu už přitom vyzkoušelo téměř 600 tisíc uživatelů. Velký nepoměr mezi aktivními a neaktivními zákazníky-tradery, je dán tím, že velká část uživatelů platformu zkouší jen zdarma, anebo ji musela opustit, protože pokles hodnoty jejich akcií přesáhl firmou přísně stanovené limity.

Skutečnost, že FTMO není pro laického obchodníka, dokazuje i úspěšnost žadatelů o přijetí do této platformy. Stát se traderem může sice každý, musí ale projít školením, testovací fází v rámci takzvané FTMO Challenge a následně i ověřovací zkouškou. Celý proces trvá v průměru zhruba měsíc až dva a zájemci za něj zaplatí od čtyř do přibližně 27 tisíc korun, podle druhu školícího programu.

„Všechny upozorňujeme, že zkoušky jsou opravdu náročné. FTMO Challenge absolvují stovky tisíc lidí, ale prvotním sítem projde jen necelá pětina z nich a ověřovací zkouškou polovina. Ve výsledku to znamená, že úspěšných je zhruba deset procent žadatelů,“ vypočítává Vašíček. Následně se z absolventa zkoušky stane plnohodnotný trader FTMO, který má k dispozici nejčastěji balíček v hodnotě 200 tisíc dolarů. Případný výnos ze zhodnocení obchodů na platformě jde v takovém případě z 80 až 90 procent jemu a zbytek si ponechává FTMO.

„V praxi obchodníci vykonávají jen virtuální obchody na takzvaném demo účtu, protože dosud jsme neměli licenci brokera. Fakticky tedy na zadání tradera obchod s akciemi provádíme my a případné zhodnocení klientovi posíláme až dvakrát měsíčně na účet,“ vysvětluje princip obchodování s FTMO Vašíček.

Pokud traderovi obchody nevydělávají, nic nedostane. Pokud jeho portfolio za den ztratí pět procent, zablokuje mu FTMO účet. S klientem ukončí spolupráci i v případě, že se od začátku investování dostane pod 90 procent přiděleného rozpočtu na demo účtu.

„Pravidla jsou všem zřejmá od začátku, takže všichni mají možnost si nastavit řízení rizik tak, aby je tento limit neohrožoval a mohli s námi spolupracovat, jak dlouho jen chtějí,“ říká druhý se spoluzakladatelů Otakar Šuffner.

Kyperská akvizice

Firma nyní vstupuje do nové etapy. Za stovky milionů kupuje kyperskou společnost JFD Brokers, která má zahraniční pobočky v Německu, Španělsku a Bulharsku. Postupem času díky tomu budou moci klienti FTMO obchodovat i s vlastními penězi a platforma se tak stane přímým konkurentem například americké služby Robinhood, Revolut nebo e-toro. Celá transakce ještě podléhá regulatornímu schválení, které se očekává v následujících šesti měsících.

„Je to pro nás nejzásadnější strategická změna od založení firmy. Postupně chceme služby brokera nabídnout i v dalších zemí,“ prozrazuje plány Šuffner s tím, že trh digitálních makléřů dnes generuje tržby v miliardách dolarů.

I díky této akvizici by firma měla minimálně v nejbližších letech nadále růst, míní zakladatelé. Letos by se tržby i při konzervativním odhadu mohly zastavit mezi čtyřmi a pěti miliardami a meziročně lepší by mohl být i zisk. V příštím roce by se do hospodaření měla navíc plně promítnout akvizice JFD Brokers nebo například plánovaná expanze na japonský trh, ke které by mohlo dojít do poloviny příštího roku.

„Zatím vše nasvědčuje tomu, že růst bude pokračovat, a proto i zrychlujeme nábor. Nyní máme asi 140 zaměstnanců, z nichž 80 pracuje v Česku. V příštím roce by počet pracovníků mohl vzrůst na 250,“ říká Vašíček.

Přestože firma nemá žádné externí investory a nemůže tím pádem ani zjistit svou svou skutečnou tržní hodnotu, podle zakladatelů už může aspirovat na dalšího českého jednorožce, tedy firmu s valuací přes jednu miliardu dolarů. V říjnu 2020 jí ocenění provedla poradenská firma NSG Morison. Při tehdejší výkonnosti se vyšplhala na deset miliard korun.

Faktory, které hodnotu fintechové společnosti tvoří, jsou především tempo růstu tržeb, zisková marže, kapitálová náročnost a riziko. V prvních třech ukazatelích přitom společnost FTMO v době provedení valuace excelovala, říká Jan Marušák, expert na ocenění firem ze společnosti NSG Morison

„FTMO vykazovala nadstandardní výsledky v případě tempa růstu tržeb a ziskové marže a současně se vyznačovala minimální kapitálovou náročností. Již prvotní analýzy těchto faktorů naznačovaly, že hodnotový potenciál společnosti je mimořádný,“ vzpomíná Marušák.

Letos má mít firma oproti roku 2020 opět lepší výsledky, tržby i čtyřnásobně. Podle Marušáka to naznačuje, že valuace firmy by mohla být opět výrazně vyšší. Kde by se mohla pohybovat, ale bez nového komplexního ocenění odhadovat podle něj nelze, protože k tomu chybí například i přezkoumání celého trhu, kde firma působí.

Expert společnosti KPMG na fúze a akvizice Adam Páleníček přitom upozorňuje, že oceňování fintech startupů se v posledních měsících výrazně proměnilo. „Díky tomu, že centrální banky pumpovaly do ekonomik velké objemy peněz, měli investoři dostatek volné likvidity a investovali do všeho, co se nazývalo fintech startupem bez ohledu na ziskovost firmy. V současnosti se doba otáčí a s tím, jak centrální banky začínají zvyšovat úrokové sazby, se investoři opět začínají více soustředit na to, aby firmy generovaly dostatečné cash flow,“ říká Páleníček s tím, že u řady fintechových titulů to vedlo k výprodeji akcií. První náznaky snížení valuací jsou podle něj znát už i mezi nezalistovanými startupy.

FTMO se podle Páleníčka zatím jeví jako odlišný případ a cenové korekci na trhu by se mohla vyhnout. I přes svou krátkou existenci firma není zaměřená pouze na růst obratu a svého dosahu, ale generuje také významné zisky, říká Páleníček. „Pro investory je to určitě velmi atraktivní a lze očekávat, že díky daným výsledkům společnost významně poroste i oproti konkurentům, kteří se zaměřovali pouze na obrat,“ dodal. Těch zatím není mnoho, byť jejich počet každoročně roste. Největším je momentálně kanadská společnost MyForexFunds. Finanční čísla ale nezveřejňuje.

V Česku jsou zatím pouze dva oficiální jednorožci – online supermarket Rohlík a společnost Productboard vyvíjející digitální platformu pro řízení vztahů se zákazníky. Mezi další aspiranty patří například logistická firma Shipmonk nebo společnost Mews vyvíjející systém pro správu hotelů. Pokud by FTMO ovšem pokračovala v růstu tržeb i zisku další roky, není pochyb o tom, že by se mezi jednorožce také zařadila.

Paradoxem však je, že kvůli vysoké ziskovosti firma nepotřebuje vnějšího investora, což také znamená, že kvůli chybějícímu tržnímu ocenění oficiální titul jednorožce ani nikdy nemusí dostat. Vašíčka se Šuffnerem to ale netrápí. Nyní spíše řeší, jak v době dvouciferné inflace naložit s rostoucími zisky a uchovat jejich hodnotu. V rámci diverzifikace rizika se rozhodli založit investiční skupinu, jejímž hlavním záběrem budou nemovitosti, startupy a umění.

Do příštího léta chce skupina utratit miliardu korun. Většinu proinvestovaných peněz má nyní v realitách. V portfoliu má například historickou budovu v centru Prahy na náměstí I.P. Pavlova, kterou hodlá opravit a přeměnit na kanceláře. Dále získala například podíl ve startupu zabývajícím se zdravou výživou.