Soutěž Nastartujte se vyhrála firma Pealock se svým unikátním zámkem proti krádeži | E15.cz

Koronavirus změnil slavnostní večer

Minulý rok se Dne podnikatelů, který pořádá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a kde se předávají ceny soutěže Nastartujte se, zúčastnilo několik stovek lidí. Koronavirus a přísná bezpečnostní opatření dovolila letos 11. prosince v pražském hotelu Don Giovanni pouze účast jednotlivců v hybridním studiu a online přenos na internetu. Pozoruhodné ale je, že ani opakující se restrikce nezastavily v Česku vznik nových startupů. Právě to ukázala soutěž Nastartujte se.

„Když jsme se soutěží začali, vypadalo to všelijak. Kvůli nákaze panovala nejistota, zájem nebyl příliš velký. Skončilo to ale překvapivě rekordní účastí 65 firem, i když doba je zejména pro začínající podnikatele těžká. Mezi úspěšnými firmami vidíme digitální i nedigitální produkty. Je to kombinace české chytrosti, použití ojedinělých technologických řešení i tahu na branku. Proto bychom rádi v naší soutěži viděli i více společností, které budou mít mezinárodní ambice, což firma Pealock, náš letošní vítěz, zcela naplňuje,“ říkal na letošním Dni podnikatelů Jan Kubálek, který v Komerční bance působí na pozici tribe leadra, má tak na starosti strategii pro retailové bankovnictví, a je také porotcem Nastartujte se.

Letošní vítězové

Na předávání ocenění poslala video i ministryně financí Alena Schillerová. Ta prohlásila, že „mezi účastníky Nastartujte se byly opravdu skvělé projekty a mnohé z letošních nápadů mají nezanedbatelný společenský přesah“. Podívejme se proto na ty úspěšné.

Hlavní cenu v hodnotě 300 000 tisíc korun a první místo získala společnost Pealock, který přišla s konceptem kompaktního zámku, který je propojený s mobilem zákazníka a má sloužit jako prevence proti krádežím lyží, kol, kočárků, elektrokoloběžek či snowboardů. Patent je to celosvětově unikátní. „V lednu zahájíme plnou sériovou výrobu, máme už stovky objednávek a příští rok chceme prodávat nejenom v Česku, ale i v Evropě, v USA a Kanadě. Vyjednáváme také o spolupráci s půjčovnami sportovního zboží a pojišťovnami. Už se také objevil zájem investorů o vstup do naší firmy,“ popisoval po slavnostním předání cen Marek Vala, zakladatel a CEO společnosti Pealock.

Vítězové letošního ročníku soutěže Nastartujte se.Autor: Viliam Buchert

Druhé místo a od odměnu 100 000 korun si odnesla firma VR Education. Ta převádí a digitalizuje vzdělávání, přednášky nebo semináře do virtuální reality. A to je věc, která se dá výborně využít právě v dobách, jako je koronavirová krize. „Současná situace rozpohybovala trh v našem oboru, protože využití virtuální reality může zvýšit efektivitu práce ve firmách, pomoci školám, sportovním klubům či kulturním institucím,“ tvrdí Pavel Pavlas, spoluzakladatel VR Education.

Třetí cenu spojenou s odměnou 50 000 korun dostal projekt Nachozeno. „Je to netradiční venkovní hra, která očima místních lidí provádí návštěvníky různých měst. Jak vidíme i letos, příjemná dovolená nemusí být jen v zahraničí. Proto už máme stovky objednávek na první Nachozeno, které se odehrává v Telči. Připravujeme Liberec, následovat má Hradec Králové,“ vysvětluje Tomáš Nosek, jeden z autorů nápadu.

E15 Cenu veřejnosti v hodnotě 100 000 korun pak vyhrála výroba flašinetů ve firmě Ateliér Petrof, za kterou stojí František Petrovič: „Chceme navázat na českou tradici výroby flašinetů, která měla výbornou pověst po celém světě, a ve které je obrovský podíl ruční práce, i když dnes již i za využití moderních technologií,“ dodává Petrovič, který začal hledat první odběratele.

Co bude dál?

A jaká budoucnost čeká Nastartujte se? „Dříve se jednalo jen o soutěž pro začínající podnikatele. Nyní pracujeme na tom, aby se z ní stala platforma, kde by každý, kdo se chce pustit do podnikání, našel veškeré potřebné informace a mohl si i sjednat bankovní i nebankovní služby, které jej v jeho úsilí podpoří. Naším mottem je ´Budoucnost jste Vy´ a Nastartujte se je tady proto, aby budoucnost malých a středních podniků byla zisková i společensky udržitelná,“ říká Jan Kubálek z Komerční banky.

Další informace na www.nastartujtese.cz