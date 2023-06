Apple Event na WWDC 2023: Keynote odhalí VR headset i iOS 17 | e15.cz

S ohledem na jednotlivé konference společnosti Apple bývá tou nejočekávanější samozřejmě ta zářijová, na které se představují nové iPhony a Apple Watch. Jenže letos je tomu jinak. Může za to fakt, že jsme se nedočkali žádné jarní události, že zde máme nástup umělé inteligence a že by měl Apple vstoupit do nového segmentu trhu. Co tedy od Apple WWDC23 Keynote očekávat než jen dlouhou stopáž?

V pondělí 5. června bude Apple na svém webu i YouTube kanálu streamovat událost z kalifornského Apple Parku k zahájení své celosvětové vývojářské konference. Tato událost se poslední léta vyznačovala délkou atakující dvě hodiny, které byly obvykle poměrně nudné. Společnost zde představovala nové operační systémy a s výjimkou loňského roku nic víc. Když do toho přimotala ještě vývojářské nástroje, nezasvěcený divák usínal.

Loni tuto nudu společnost rozvířila představením dua MacBooků, tedy MacBooku Air a 13" MacBooku Pro, kdy oběma dala čipy M2. Na počítače by mělo dojít i letos, a to ještě v početnějším zastoupení. A pak je zde onen headset, který by měl redefinovat to, jak uživatelé vnímají produkty na rozšířenou a virtuální realitu. Nezapomínejme pak ani na to, že Apple bude zákonitě muset zabrousit i do vod AI, jinak se se zlou potáže.

Živý stream Apple konference WWDC 2023 sledujte 5. června od 19.00:

Je stoprocentně jisté, že Apple představí iOS 17 a další nové operační systémy. Právě o nich je celá týdenní akce, která je určená vývojářům vytvářejícím pro systémy Applu aplikace a další řešení. Protože jsou iPhony nejrozšířenějším produktem společnosti, je také iOS ten nejdůležitější operační systém. Ten letos vstoupí již do své sedmnácté verze (oproti tomu Google připravuje Android 14).

Z uniklých informací víme, že Apple opět přijde s paletou novinek, které si budou moci užívat všichni majitelé podporovaných iPhonů. To by měly být iPhony XS a XR a jakékoli novější, velký otazník stojí nad iPhone 8 a iPhone X. Ty totiž trpí neopravitelnou chybou, která je přítomná u čipů od A5 až po A11, kdy jsou právě tím druhým tyto generace iPhonů vybaveny. Je tedy klidně možné, že Apple s iOS 17 ukončí podporu svému prvnímu bezrámečkovému iPhonu s Face ID.

Mezi hlavními změnami by mělo být přepracované Ovládací centrum, měly by přibýt interaktivní widgety (které Android umí již roky), režim pro seniory, více funkcí prvku Dynamic Island, nová aplikace deníku, a především minimálně pro evropské uživatele možnost stahovat obsah i mimo App Store. Ne tedy že by tato poslední zmíněná novinka přišla z hlavy Applu, ale nařizuje mu ji EU, které se nelíbí jeho monopol na distribuci obsahu. Novinky v iOS 17 by měly být poplatné i pro iPadOS 17. Obou systémů bychom se měli dočkat během září, tedy po představení iPhonů 15.

Apple Watch se dostanou watchOS 10, který by jim měl poskytnout především nový systém widgetů ne nepodobný dlaždicím ve Wear OS Googlu, které jsou dostupné třeba v řešení Galaxy Watch4 a Watch5 Samsungu. O desktopovém macOS 14 se neví prakticky nic, je ale jisté, že přijme mnohé funkce dostupné v iOS/iPadOS. Smartbox Apple TV pak jede na tvOS, od jeho sedmnácté verze ale nečekáme zázraky. Apple se o něm ostatně už poslední roky ani nijak více nezmiňuje. Očekává se, že největší prostor bude věnován systému, který bude pohánět nový headset společnosti pro virtuální realitu.

Umělá inteligence (AI)

Apple už formou tiskové zprávy potvrdil, že s AI do jisté míry koketuje a první novinky iOS 17 představil již v půlce května k příležitosti Světového dne přístupnosti. Jedná se například o Živou řeč, která bude umět přečíst, co napíšete na displej iPhonu, a to klidně i vaším hlasem, který zařízení nejdříve naučíte. Nezabere vám to více než 15 minut. Vylepšuje ale i svou Lupu, kdy ta bude umět uživateli sdělit, na co ten ukazuje prstem – ať už je to objekt, nebo jen tlačítko. To samozřejmě za pomoci fotoaparátu. Novinky to jsou určitě přínosné, jenže nejsou určeny masám, v čemž může být problém.

Apple chce pomáhat znevýhodněným osobám. Ostatně sekce Zpřístupnění iPhonu je nabitá funkcemi, které skutečně dokážou zjednodušit život. Problém je ale ten, že většina chce vidět, jak jim bude umělá inteligence pomáhat i v běžném životě, tedy jak za ně odpoví na zprávu, napíše e-mail, vyhledá potřebné informace, doporučí výlet nebo restauraci atd. Google právě toto ukázal na své konferenci Google I/O na začátku května a přesně to chce většina uživatelů i po Applu.

O AI od Applu ale zatím žádné informace mimo těch oficiálních nemáme. To může mít dva důvody – buď se Applu daří držet vše pod pokličkou, anebo prostě jen nemá co ukázat. Pokud je B správně, bude Apple tento postoj hodně těžko obhajovat. Umělá inteligence dělá pokroky každý den, dere se do našich vyhledávačů, počítačů i mobilů, a jestli Apple zaspí jako se Siri, může mít vážný problém. V době představení Siri se totiž jednalo o nejlepšího hlasového asistenta, poměrně záhy jej ale převálcovala konkurenční řešení a nyní je v tomto ohledu ticho po pěšině. Siri stále třeba neumí česky.

Počítače Mac

Tím nejočekávanějším přírůstkem do portfolia přenosných počítačů Applu bude 15" MacBook Air. Ten bude svým designem vycházet z loňské 13" verze, kterou Apple prakticky jen zvětší. Jeho displej by nicméně měl mít stejné rozlišení jako 14" MacBook Pro, a to tedy 3024 × 1964 pixelů, a samozřejmě nebude chybět ani výřez pro kameru.

Obsažený čip by měl být totožný, tedy ten s označením M2. Generace čipů M3 se obecně neočekává, a to i z toho důvodu, že Apple nejdříve potřebuje představit čip M2 Ultra, který má dostat 2. generace počítače Mac Studio. I toho bychom se tedy měli na WWDC23 dočkat. Design čipu zůstane zcela jistě stejný, jedinou novinkou by mělo být zvýšení výkonu.

Jenže právě protože Apple použije M2 Ultra u počítače Mac Studio, dost možná to znamená smrt posledního počítače s procesorem Intel v portfoliu společnosti. Tím je konkrétně vrcholný Mac Pro. S nástupem ARM čipů s označením „systém na čipu“ ale nedává s ohledem na portfolio počítačů Applu vlastně smysl nějaký modulární počítač ještě vyvíjet a je tak dost dobře možné, že právě druhá generace Macu Studio vrazí Macu Pro kudlu do zad a ten vyklidí pole, přičemž Apple se zbaví poslední upomínky na společnost Intel.

Z dostupných úniků informací je teoreticky ve hře ještě redesignovaný 13" MacBook Pro, který si pořád drží vzhled laptopů představených společností už v roce 2015. Nyní zde ale máme modernější designový jazyk. Tím starým disponuje ještě M1 MacBook Air. Ten by se mohl po začátku prodeje 15" MacBooku Air dočkat svého vyřazení z nabídky. Odhadovaná cena většího MacBooku Air je ale značně nepříjemná. Pokud Apple nezlevní menší verzi, bude se jednat o 52 tisíc korun, pokud M2 verze MacBooku Air nahradí verzi M1, mohla by se cena novinky pohybovat někde kolem příjemnějších 42 tisíc korun.

Headset pro konzumaci AR/VR obsahu

Nejočekávanějším novinkou je první headset společnosti pro konzumaci virtuální a rozšířené reality. Apple by jej na konferenci měl oficiálně představit, na trh by se měl dostat nejdříve na konci roku, a to za předpokládanou částku 3000 dolarů. Po události by však Apple měl headset poskytnout vybraným vývojářům proto, aby pro něj dokázali včas vytvořit patřičný obsah. Už dříve podobnou strategii razil Apple s příchodem čipu M1, kdy takto vývojářům rozdával počítače Mac mini, což se ukázalo jako dobrý tah.

Apple na headset už poutá pozornost skrze doprovodné texty na pozvánkách na akci, kdy zde zmiňuje, že přichází „úsvit nové éry“ nebo že to bude příležitost pro vývojáře „vytvářet nové světy“. Zařízení by mělo mít dva 4K micro OLED displeje, ovládání skrze korunku podobnou té na Apple Watch nebo AirPods Pro, externí baterii, čip M1, více než tucet kamer, které dokážou číst výrazy obličeje a LiDAR skenery skenující okolí nositele, kdy by všechno mělo jet na operačním systému xrOS. Apple má registrováno několik označení, která může nést nejen produkt samotný, ale také systém.

Pokud iPhony nemají v dnešní době příliš čím ohromit ani překvapit, tak nás úvodní Keynote k WWDC23 Applu může doslova posadit na zadek. Můžeme být svědky něčeho skutečně nového a revolučního stejně tak jako jednoho z největších přešlapů společnosti, pokud Apple nedokáže jednoduchým a jasným způsobem vysvětlit i zcela běžnému uživateli, k čemu bychom vlastně měli jeho nový produkt používat v každodenním životě.