Americká společnost Apple se loni poprvé stala největším světovým dodavatelem chytrých telefonů. Sesadila jihokorejský Samsung, který si pozici jedničky držel od roku 2011, kdy na první příčce vystřídal finskou Nokii. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila výzkumná společnost IDC. Celkový odbyt chytrých telefonů však loni klesl o 3,2 procenta na 1,17 miliardy kusů. To je nejnižší celoroční údaj za deset let.