Tuzemská veřejnoprávní televize bude propouštět. Jak potvrdil její generální ředitel Jan Souček, snížení počtu zaměstnanců zhruba o tři procenta znamená škrtnout devadesát pracovních míst. Z části půjde o tabulková místa, která jsou už nyní neobsazená, část lidí přesto přijde o práci. Podle Součka je to nutné bez ohledu na to, jak bude nastavené financování ČT od příštího roku. Už v květnu se vláda začne zabývat návrhem na zvýšení koncesionářských poplatků, jedním z bodů mediální novely.

„Devadesát lidí je číslo, které je už dlouhou dobu součástí plánů České televize. Zároveň se snažíme o to, aby to instituci co nejméně bolelo. Budeme proto primárně škrtat tabulková místa, ze kterých už někdo odešel a která jsou neobsazená. Případně nebudeme prodlužovat smlouvy lidem, kterým už končí, a podobně,“ upřesnil Jan Souček pro e15.

Asi před měsícem generální ředitel podle svých slov zahájil debatu, jak toto číslo rozprostřít mezi jednotlivé sekce. Jasno by mělo být podle něj do začátku léta a k samotnému propouštění by mělo odhadem dojít na přelomu léta a podzimu.

„Divizní manažeři mají nyní možnost diskutovat s manažerkou lidských zdrojů o tom, jak ta čísla dopadnou na jejich konkrétní divize. Jakmile to budeme vědět, začnu hned jednat s odbory, abychom si informace vzájemně předali,“ doplnil Souček, který zatím prý nemůže říct žádné podrobnosti, protože je vše v jednání.

Model financování neznámý, určí jej novela

Není tedy zatím jasné ani to, kolik z celkového počtu devadesáti míst budou již neobsazená tabulková místa a kolik lidí přesně která oddělení propustí. Podle Součka proto není možné komentovat, jestli se bude propouštět i ve zpravodajství a publicistice.

„Už jsem dříve říkal, že pokud se šetří, tak ve zpravodajství a v publicistice se zhasíná až naposledy. Ale nemohu vyloučit, že se to dotkne i tohoto oddělení v nějaké malé míře. Třeba že tady škrtneme neobsazené pozice v této divizi a nebudeme na ně nabírat nové lidi, ale teď to nevím,“ upřesnil generální ředitel ČT exkluzivně pro e15.

Česká televize s ročním rozpočtem kolem necelých osmi miliard korun má tři tisíce zaměstnanců a zhruba stejný počet externistů. Její financování je závislé na koncesionářských poplatcích, které se zvyšovaly naposledy v roce 2008. Také na to by měla reagovat mediální novela, která v příštích týdnech zamíří do sněmovny.

Návrh obsahuje navýšení televizního poplatku ze současných 135 korun měsíčně na 160 korun. Zároveň se má změnit i struktura jeho placení, takzvaná definice poplatníka. Nově by měla poplatky platit každá domácnost, kde má někdo chytrý telefon nebo jiné zařízení s připojením k internetu. Tato opatření by dohromady měla odhadem přisypat do rozpočtu ČT zhruba 1, 4 miliardy korun ročně, a výrazně tak pomoci financování instituce.

V situaci, kdy není jasné, jak bude televize příští rok financovaná, je ovšem složité plánovat. „Nyní jsme v situaci, kdy schvalujeme projekty na příští rok s možností je pak smluvně zrušit, pokud se nezvýší financování,“ popisuje provizorní opatření Souček.

Zvýšení o inflaci nic neřeší

Médii však proběhla informace, že politici jednají také o variantě, která by namísto jednorázového zvýšení zavedla pouhou indexaci poplatku, to znamená jeho pravidelné navyšování o inflaci. Aktuální rok by jej tedy zvednul jen o dvě procenta.

Ředitel ČT ale tuto možnost odmítá s tím, že varianta pouhé indexace je podle něj nereálná. „Když spočítáme inflaci od roku 2008, od kdy se poplatek nezvyšoval, je to celkem asi 70 procent. Proto je zvýšení o dvě procenta nesmyslné a nic by neřešilo. Opravdu sám nic nevím o tom, že by taková varianta byla mezi politiky v jednání,“ tvrdí generální ředitel a připomíná, že mediální novela řeší jak navýšení poplatků, tak i jejich pravidelnou valorizaci neboli indexaci. „Jde tedy o dvě různé záležitosti, které vyvolávají zmatek,“ doplňuje Souček s tím.

„A pokud by to tak mělo teoreticky být, tak to pro televizi nic neřeší. To bychom museli propouštět opravdu masivně a museli bychom rušit výrobu,“ varuje generální ředitel. „Tohle je velké zmatení a nepochopení. Variant, které kolují v médiích je hodně. O něco méně je variant, které kolují mezi politiky. Ale o žádné z nich není definitivně rozhodnuto, tak si na to počkejme.“

Jan Souček nastoupil do funkce loni v říjnu. Od té doby už realizoval některé své zásadní plány, například restrukturalizaci vedení, ne všechny ale dopadly podle jeho představ. Například šéfy programů ČT1 a ČT2, které sám vybral a jmenoval, po půl roce zase odvolal.

K dlouhodobých personálních plánům, ve kterých se Součkovi podle jeho slov naopak daří, patří růst počtu žen ve vedení televize. S ním souvisí i další krok: firemní školka, o které se v České televizi mluví už patnáct let. „Konečně jsme se posunuli a v Praze a v Brně počítáme do roka se založením školky pro zaměstnance ČT, což výrazně přispěje ke sladění pracovního a rodinného života,“ věří Souček s tím, že by školku měla pro ČT provozovat externí firma.

Generální ředitel České televize Jan Souček poskytl e15 velký videorozhovor v pořadu FLOW, kde jsme s ním všechna zmíněná témata rozebrali podrobněji. Vydání rozhovoru na webu e15 je naplánováno na příští týden, úterý 7. května.