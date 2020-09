Co je to P2P faktoring a jak ho můžete využít? | E15.cz

Pokud tedy podnikáte nebo vedete velkou společnost, je na místě si tento článek přečíst až do samotného konce. To platí i pro investory, jež mají zájem o zhodnocení finančních prostředků. Jak už u P2P produktů bývá, nalezneme zde dvě hlavní strany. Tou první jsou podnikatelé a firmy. Na straně druhé stojí investoři, kteří v uvozovkách půjčují své finanční prostředky. Jak už název napovídá, jde o proplacování faktur. Pojďme se ovšem na pojem P2P faktoring podívat z blízka.

P2P faktoring

Vedete-li společnost nebo podnikáte a finanční prostředky z faktur chcete mít proplacené v nejkratším možném termínu, existuje zde služba P2P faktoring. Pomocí zprostředkovatelů tak můžete své finance vidět už během 3 dnů. Jinými slovy vy vystavíte fakturu a následně necháte investory rozhodnout, jestli budou do vás investovat či nikoliv. Jedna z největších výhod spočívá v online prostředí. Jak vy, tak investoři nemusí nikam chodit. P2P faktoring se považuje za krátkodobou investici s relativně zajímavým výnosem. Záležet však bude na vás, jak často budete investovat.

Chcete-li se stát investorem, není nic jednoduššího, než si vyhledat vhodného zprostředkovatele a poté investovat své finance do faktur firem a podnikatelů. Ne každý preferuje investování do akcií nebo bitcoinů. Třeba právě tato investice bude ta pravá pro vás. Existují zprostředkovatelé, jež zkrátí dobu čekání na proplacení faktur z 90 nebo dokonce 180 dnů na 3 dny. Investoři doslova soutěží o to, aby proplatili vámi vystavenou fakturu. Ve většině případů vyhrává ten investor, který nabídne nejnižší možný úrok. Je potřeba počítat s tím, že využijete-li tuto službu, budete v konečném důsledku nuceni zaplatit z celkové částky tzv. provizi.

Peníze investované v největší P2P faktoringové platformě v ČR. Rok 2020 je odhad.

Podmínky

Na trhu je více platforem, které se P2P faktoringem zabývají a každá má trochu jiné podmínky. Například největší česká platforma pro P2P faktoring umožňuje firmám a podnikatelům dostat finanční prostředky během tří dnů. Je potřeba se však smířit s provizí, která činí až 1,57 % z hodnoty vystavené faktury. Služba je vhodná i pro malé živnostníky nebo podnikatelé. Rozhodně si tak nemyslete, že faktury si mohou nechat proplatit jen velcí hráči. Nejdřív zájemce o financování zašle faktury, poté se přechází k druhému kroku.

V této fázi investoři o vámi zadanou fakturu soutěží. Ten, kdo vyhraje následně proplatí hodnotu faktury. Vy po zaplacení faktury investorem získáváte okamžitě 75 % hodnoty vystavené faktury. Zbylých 25 % získáváte ve chvíli, kdy odběratel fakturu proplatí. Jak si můžete všimnout, služba funguje na jednoduchém principu, a proto ji používá přes 2000 uživatelů, kteří proplatili více než 200 000 faktur. P2P faktoring je tak oblíbenou a využívanou službou.