Google podpoří digitalizaci v Česku. Během dvou let to bude přes tři miliony eur | E15.cz

Internetová firma Google podpoří digitalizaci, digitální inkluzi a vzdělávání v digitálních dovednostech v České republice během dvou let částkou 3,3 milionu eur, tedy asi 81 miliony korun. Zároveň poskytne experty z řad svých zaměstnanců po dobu až šesti měsíců na plný úvazek pro vybranou organizaci. Google to oznámil v souvislosti s Digitálním týdnem českého předsednictví EU v Praze. Podle mezinárodního think-thanku Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe se jedná o jeden z největších grantů na podobné účely v Česku v posledních několika letech.