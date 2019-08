Huawei představila vlastní operační systém, Android může prý opustit ze dne na den | E15.cz

Systém vytvořilo vývojářské oddělení Huawei v rámci snah o prosazení ve světě takzvaného internetu věcí. Také proto bude nové uživatelské prostředí určeno nejen pro telefony, ale také hodinky, tablety, laptopy nebo televize. V nich by se měl systém objevit již na sklonku roku. Počítá se také s implementací Harmony do osobních aut.

Huawei nový operační systém nevytvořil pouze pro vlastní potřebu, ale bude fungovat v rámci otevřené licence. Tím chce přilákat také potenciální vývojáře, kteří by pro Harmony vyvíjeli nové aplikace. Právě na jejich zájmu podle analytiků závisí úspěch nebo neúspěch platformy.

Zástupci Huawei na představení systému uvedli, že jednají hned s několika výrobci elektroniky o případné spolupráci, odmítli je však blíže jmenovat. Důvodem zájmu je podle čínské společnosti především skutečnost, že se systém soustředí na celou škálu elektronických zařízení, na rozdíl od konkurence.

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8