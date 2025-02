Nadšenec do technologií a manažer se zkušeností z americké banky Goldman Sachs dovedl českou technologickou společnost Trask k 1,5miliardovému obratu. Pro e15 magazín mimo jiné prozrazuje, jaké novinky na nás čekají pod ikonou mobilního bankovnictví v našich telefonech.

Když se Pavel Riegger ohlíží za „svým druhým domovem“, pamatuje si, že Ameriku nejprve poznal z televizní obrazovky, ze seriálů pro teenagery. Pak odjel na výměnný program střední školy do Michiganu a Státy ho uchvátily. Uběhlo pár let a někdejší divák teenagerovských seriálů seděl v křesle poradenské společnosti Arthur Andersen a vrchol kariéry v New Yorku prožil v investiční bance Goldman Sachs.

Poslouchej Sinatru

Služby Trasku člověk využívá, aniž by to věděl. Tak například pokud si sestavujete auto svých snů v internetovém konfigurátoru, hledejte za tím právě Trask. Stejně tak převody peněz mezi bankami v Česku běží z velké části na jeho technologiích. A pokud vaše firma žádá banku o peníze, zodpovědný postoj k životnímu prostředí, který vám může přinést výhodnější financování, počítají právě programy a kalkulačky od Trasku.

Start-up, který nabobtnal do obřích rozměrů, založili před třiceti lety dva přátelé – Filip Tománek a Tomáš Svoboda – v bytě v pražských Dejvicích. A když později zaujali Pavla Rieggera, řídícího partnera poradenství pro střední a východní Evropu EY, natolik, že se po šestnácti letech rozhodl opustit svou pozici a přidat se k nim, byla to velká zpráva a pro něj samotného trochu cesta do neznáma.

Dnes při rozhovoru v moderním sídle firmy na pražském Pankráci říká, že ve firmě viděl obří potenciál. Spolu s ní se vydal na expanzi, kromě Evropy také na trhy do Kanady a USA. Při vzpomínce na Ameriku se mimochodem Pavlu Rieggerovi vybavují slova Franka Sinatry: Když to dokážeš tam, dokážeš to kdekoli.

O tom, že je Pavel Riegger nadšencem do technologií, už byla řeč. Vzhledem k tomu, jak se u něj potkává profesní a osobní zájem, je tím pravým, kdo vidí do budoucnosti například mobilního bankovnictví, které po covidových uzavírkách nabylo pro banky klíčového rozměru. „Co se technologických řešení týká, je Česko na špičce. Svět nás ale bude dohánět,“ neusíná Pavel Riegger na vavřínech.

Banka v telefonu

S rozvojem umělé inteligence, fenoménem posledních měsíců, se letos začne měnit právě i bankovnictví v mobilních telefonech. Ono klíčové slovo, které teď skloňují vývojáři a jejich šéfové ve všech technologických firmách, je hyperpersonalizace. Je to nabídka jen pro vás, vytvořená na základě vašich unikátních dat a předaná v reálném čase. „Představte si, že si koupíte letenku do Barcelony pro dva, zaplatíte ji kartou a bankovnictví vám hned nabídne pojištění na cestu pro daný termín, počet osob i dotyčnou destinaci,“ dává příklad Pavel Riegger.