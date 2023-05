Musk našel novou šéfku Twitteru | e15.cz

Musk funkci výkonného ředitele opustí, bude působit jako předseda správní rady a technologický ředitel pro produkt a systémové operace. Akciové trhy oznámení zhodnotily jako pozitivní změnu. Akcie společnosti Tesla mírně posílily – akcionáři si odstoupení z čela Twitteru vysvětlují tak, že Musk bude mít více energie právě pro Teslu.

Linda Yaccarino se v NBC Universal stará o reklamu a velké obchodní partnery. Můžeme hádat, že právě tato zkušenost Muska láká nejvíce, reklamní příjmy jsou dlouhodobou bolestí Twitteru.

Linda Yaccarino působí v NBC Universal řadu let. Podle The New York Times má osobní vazby z řediteli většiny velkých reklamních společností, což by pro Twitter mohlo být klíčové.

Měla by přitom co napravovat, vztahy Twitteru s inzerenty se po Muskově příchodu zkomplikovaly. Muskovým příchodem se situace ještě více zkomplikovala. Musk například zrušil mnohá omezení pro to, jaké příspěvky se mohou na sociální síti objevit. To je ale pro velké inzerenty citlivé téma, protože obvykle nechtějí, aby se jejich reklama objevovala vedle obsahu, který považují za toxický.

Společnost Sensor Tower uvádí, že 37 z loňské stovky nejaktivnějších inzerentů v prvním kvartálu 2023 neutratilo ani dolar, dalších 24 redukovalo reklamu na Twitteru o 80 a více procent.

Na konferenci pro investory Musk v březnu uvedl, že příjmy z reklamy se propadly o polovinu. Dodal, že pokud by Twitter nekoupil, celá společnost by během několika měsíců zbankrotovala. V dubnovém rozhovoru pro BBC ale naopak uvedl, že většina z inzerentů, kteří se od Twitteru odklonili po příchodu Muska, se již vrátila.

