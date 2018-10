Ministr zemědělství proti slevovým akcí. Navrhuje zákaz prodeje se ztrátou | E15.cz

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) kritizoval slevové akce, ve kterých prodávají zboží obchodní řetězce v Česku. Řešení vidí v zavedení „zákazu prodeje se ztrátou pro každý jednotlivý výrobek a každý článek potravinářského řetězce.“ Toman to řekl ve čtvrtek během vystoupení na Žofínském fóru.

Ministr zemědělství Toman, který vystupuje proti slevovým akcím stejně jeho předchůdce Jiří Milek (za ANO), chce omezit slevové akce obchodních řetězců. Navrhl zákaz prodeje za podnákladové ceny s tím, že v některých jiných zemích je to běžné.

Dále jako řešení jmenoval omezení prodeje v promo akcích, snížení vybraných druhů potravin v promo akcích, omezení tištěné reklamy, omezení prodeje za podnákupní ceny, vyšší podíl privátních značek a regionálních výrobků a nastavení maximální výše slevy.

„Nechci slevové akce zakázat, ale vnést do nich řád. Sami zástupci řetězců přiznávají, že je to problém, který je třeba řešit,” řekl Toman. Konkrétní řešení bude podle ministra záviset na diskusi s obchodními řetězci, konkrétní výsledky by se mohly objevit na začátku příštího roku.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza na Žofínském fóru ocenil „korektní přístup ministerstva zemědělství”. Zásadní je podle něj vyjasnit obecně institut slev, výši slev nebo objem a intenzitu využívání slev.

„Jsme připraveni hledat přijatelný kompromis s ohledem na existenci jednotného evropského trhu na jedné straně, s ohledem na jasná pravidla hospodářské soutěže na druhé straně,” řekl Prouza. Nákupy ve slevách označil za český fenomén.

Deník E15 oslovil s žádostí vyjádření ohledně návrhu ministra Tomana řetězce Albert, Billa a Tesco. “Je předčasné cokoliv hodnotit a komentovat, protože se zatím nejedná o žádný legislativní návrh. Sám ministr Toman připustil, že bude ještě záležet na diskusi s obchodními řetězci,” uvedl Václav Koukolíček z oddělení komunikace Tesco. „Záležitost se netýká konkrétního řetězce, “ uvedla za Albert Barbora Vanko s odkazem na Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Červnová studie společnosti Nielsen ukázala, že ve slevových akcích se prodalo 55 procent potravin z celkových tržeb. Před deseti lety to bylo 33 procent.

Podle předchozího průzkumu společnosti GfK začali Češi v posledních letech omezovat nákupy ve slevách. Po dlouhodobém růstu se podíl výdajů za potraviny a drogerii ve slevových akcích snížil loni podle této studie na 46 procent, zatímco v roce 2015 dosahoval 46,9 procenta.