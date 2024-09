Naděje na solidní uzávěrku sezóny navíc definitivně zničily zářijové povodně, například Moravskoslezský kraj v půlce září zaznamenal dramatický propad tržeb až o třetinu.

Po drinku do klubu? Mladší generace už to vidí jinak

Noční kluby a diskotéky, kdysi oblíbené mladou generací, teď čelí výraznému poklesu návštěvnosti. Data jasně ukazují, že současní dvacátníci, kteří byli dříve hlavní klientelou těchto podniků, hledají jiné formy zábavy. „Jestli někomu zbyly vyloženě oči pro pláč, jsou to noční kluby a diskotéky. Oproti loňskému létu jim celkové tržby spadly víc než o pětinu. Je to o to smutnější, že výrazné poklesy v této kategorii monitorujeme už několik let po sobě,“ říká Petr Menclík, ředitel společnosti Dotykačka. Tento trend podle něj naznačuje, že chození do klubů už není prioritou mladých lidí. Místo toho dávají přednost jiným způsobům trávení volného času, což se odráží na návštěvnosti a tržbách nočních podniků.

Kvalita před kvantitou

Zatímco noční život ztrácí na atraktivitě, špičkové restaurace a kavárny vykazují růst. Lidé hledají kvalitní gastronomické zážitky a jsou ochotni si za ně připlatit. „Kategorie ‚restaurace‘ jako celek dlouhodobě reprezentuje průměr celého gastra. Ovšem je v něm podmnožina vyhlášených podniků, kde hosté mohou očekávat skutečně speciální gastro zážitky a jsou ochotni za něj platit. Jen letos těmto podnikům meziročně stouply tržby o 12 procent,“ vysvětluje Menclík.

Kavárny také zaznamenávají stabilní růst, který začal během pandemie. Mnohé z nich přidaly do nabídky alkoholické nápoje a menší jídla, čímž se staly alternativou k tradičním večerním podnikům. Tento posun umožnil kavárnám oslovit širší spektrum zákazníků, kteří nyní preferují setkávání v odpoledních a večerních hodinách.

Zářijové povodně spláchly naděje na růst

Po neuspokojivém začátku léta přinesl teplý srpen určitou naději na zlepšení tržeb. Bohužel, inflace, která dosahovala celoročně kolem sedmi procent, zisky rychle snížila. Když v září přišly povodně, tržby v celém sektoru někde klesly o více než dvacet procent. V některých oblastech dokonce dosáhly propadu téměř třetiny, což pro mnohé podniky znamenalo těžkou ránu.

„Po květnové euforii jsme začali už v červnu cítit, že sezóna nebude dobrá. To se bohužel potvrdilo a srpen to při inflaci přes sedm procent neměl šanci zachránit,“ říká Luboš Kastner, provozovatel několika gastro podniků a člen představenstva Hospodářské komory ČR. „První týdny v září pak pro gastronomii připravily dvojitý šok. Jednak formou citelných škod, a ještě větší následným poklesem tržeb v důsledku povodní. Gastronomové tak do podzimu vstupují velmi oslabeni,“ dodává.

Budoucnost české gastronomie: výzvy a nejistoty

Česká gastronomie se nyní musí vyrovnat s následky nevydařené letní sezóny a připravit se na zimní měsíce. Inflace, změna spotřebitelských preferencí i náhlé přírodní katastrofy vytvářejí tlak na podniky, které budou muset najít nové strategie pro udržení zákazníků a stabilizaci svých tržeb. Příští měsíce podle podnikatelů v gastronomii ukážou, jak dobře se české gastro dokáže přizpůsobit těmto náročným podmínkám.