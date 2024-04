„Před druhým čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně si můžeme sednout k jednacímu stolu, abychom hledali schodu alespoň v některých věcech,“ řekl po jednání vlády ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dodal, že zatímco SPD poslala k reformě návrhy na změny v oblasti podpory rodin, ANO doposud nepředložilo „ani čárku“.

Fiala zdůraznil, že kdyby kabinet neměl politickou odvahu reformní kroky přijmout, penzijní systém by zkolaboval. „Říkají to všichni odborníci, kteří se tím zabývají. Schodek takzvaného důchodového účtu by dosáhl 350 miliard korun, tedy pěti procent HDP,“ doplnil. Pokud budou mít změny trvalejší platnost a nezruší je nová vláda podobně jako v minulosti bez náhrady skončil druhý penzijní pilíř, deficit systému bude činit 70 miliard.

Reform je podle Fialy prorodinná díky společnému vyměřovacímu základu a také sociálně citlivá, protože myslí i na ty, kteří začali pracovat už v 18 letech. Součástí opatření je také zvýšení motivace pracujících seniorů, aby zůstali déle ekonomicky aktvní. Nově mají platit o 6,5 procenta nižší pojistné, což se jim promítne i do výše důchodů.

Členka Národní ekonomické rady vlády Helena Horská připomněla, že letos uplynulo dvacet let od vzniku první penzijní komise. „Od té doby se hovoří o tom, že důchodový systém musí být udržitelný, předvídatelný, flexibilní a spravedlivý. Současný kabinet se k tomu konečně postavil čelem,“ ocenila.

Jedním z nejdůležitějších a také opozicí nejkritizovanějších kroků je postupné zvyšování penzijního věku nad 65 let podle prodlužování délky života. Původně se zastropování mělo ustálit v roce 2035. Například lidé narození v roce 1968 ale budou muset pracovat ještě pět měsíců nad pětašedesátiletou hranici, ročníkům 1969 až 1972 se odchod na odpočinek oddálí o sedm měsíců.

Horská uvedla, že doba odchodu do důchodu se může i zkracovat, pokud výrazněji naroste porodnost. Podle ní je reforma pružná a dokáže na takové pohyby reagovat.

„Ke zvyšování věku do důchodu přistupují dvě třetiny zemí Evropské unie, nejsme osamoceni. Například Dánko se chystá prodloužit nad hranici 68 let od roku 2050,“ doplnila ekonomka.

S výjimkou zástupců ANO, SPD a odborů nemá Jurečkou představená reforma důchodů žádné vážnější odpůrce. Na nutnost změn poukazuje i Národní rozpočtová rada nebo nezávislí ekonomové. Pokud by se úpravy neschválily, zablokovalo by to investice do jaderné energetiky, infrastruktury, školství nebo vědy a výzkumu.

„Když neuděláme důchodovou reformu teď, bude to znamenat velký problém do budoucna. Pokud to nebude žádná vláda řešit, bude to v budoucnu znamenat buď výrazný propad výše důchodů, nebo výrazné zvýšení daní, aby se na důchody vybralo,“ řekl Jurečka.

Dalším citelným zásahem do dosavadní praxe má být snižování nových penzí, a to mezi lety 2026 až 2035 zhruba o stokorunu ročně. Rozdíl za deset let má činit dva tisíce korun. Důvodem je úprava použitého výpočtu, například za odpracovaný rok se místo nynějšího 1,5 procenta bude počítat 1,45 procenta.

Navzdory těmto krokům mají důchody podle ministerstva dál růst, tempo ale bude pomalejší.

Až na několik málo bodů reformy, jako je zvýhodnění žen v důchodu či zvýšení sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ a lidi pracující na dohodu, ANO slibuje, že po případném nástupu do vlády Jurečkovu reformu překopá. Hnutí má nyní podle průzkumů třicetiprocentní podporu, a má tedy šanci, že se po volbách do Poslanecké sněmovny na podzim 2025 znovu dostane k moci.

Výchovné se přestane valorizovat

Vládní novela obsahuje také zvýšení minimálního důchodu na 20 procent průměrné mzdy. Solidární část penze by měla zůstat na deseti procentech průměrného výdělku a zásluhová část by se měla zvýšit z nynějších 770 korun také na desetinu průměru. Podle nových pravidel by tak letos nejnižší starobní důchod činil 8800 korun místo 5170 korun.

Až o pět let dříve podle počtu odpracovaných směn by mohli do důchodu odcházet lidé vykonávající rizikovou práci. Týkalo by se to všech pracovníků z takzvané čtvrté kategorie a části třetí kategorie, kteří mají v práci fyzickou zátěž, vibrace, chlad a teplo. Zaměstnavatel by za ně platil o pět procentních bodů vyšší odvody.

Výchovné by se dál mělo vyplácet jen na třetí a další dítě. Na první dva potomky by ho mělo postupně nahradit započítání fiktivního výdělku ve výši celostátní průměrné mzdy za dobu péče. Bonus 500 korun za vychované dítě by se měl také přestat valorizovat. Manželé by mohli mít dobrovolně sdílený vyměřovací základ z odvodů pro výpočet penze.

Krácení předčasné penze by mělo být poloviční u lidí, kteří platili odvody 45 let. Snížit by se měl věk pro získání takzvaného odloženého starobního důchodu. Nyní je potřeba počkat pět let, nově by to byly dva roky. Ze dvou na pět let by se měla prodloužit doba pro obnovu nároku na vdovský a vdovecký důchod. Úspěšně dokončené doktorské studium by se mělo započítávat do náhradních dob pojištění.

Babiš vzkazuje, že žádná reforma nikdy nebude

K nalezení shody mezi koalicí a opozicí mělo přispět jednání na Hradě, které svolal prezident Petr Pavel. Na březnové schůzce se účastníci dohodli, že schodek důchodového systému by neměl být vyšší než procento HDP a věk odchodu do důchodu bude potřeba do budoucna upravovat. Dál se mělo jednat o způsobu nastavení. Politici ANO to po pár dnech popřeli, účast na dalším jednání zrušili. „Žádná reforma nikdy nebyla ani nikdy nebude,“ vzkázal ve videu lídr ANO Andrej Babiš.