S výjimkou zástupců ANO, SPD a odborů nemá Jurečkou představená reforma důchodů žádné vážnější odpůrce. Národní rozpočtová rada nebo nezávislí ekonomové poukazují na nutnost změn, díky nimž systém přežije po odchodu populačně silných ročníků do penze i do budoucna, byť se zhruba 70miliardovými schodky ročně. Pokud by se ale úpravy neschválily, zadluženost by dosáhla 350 miliard ročně. To by mohlo zablokovat investice do jaderné energetiky, infrastruktury, školství nebo vědy a výzkumu.

„Obyvatelstvo stárne a tempo stárnutí se zrychluje,“ uvedl před týdnem Jurečka po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem, jemuž představil data z chystané zprávy o stavu důchodového systému za posledních pět let.

Mezi nejdůležitější a také opozicí nejkritizovanější opatření navrhovaná ministrem práce je postupné zvyšování penzijního věku nad 65 let podle prodlužování délky života. Původně se zastropování mělo ustálit v roce 2035. Například lidé narození v roce 1968 ale budou muset pracovat ještě pět měsíců nad pětašedesátiletou hranici, ročníkům 1969 až 1972 se odchod na odpočinek oddálí o sedm měsíců.

Dalším citelným zásahem do dosavadní praxe má být snižování nových penzí, a to mezi lety 2026 až 2035 zhruba o stokorunu ročně. Rozdíl za deset let má činil jeden tisíc korun. Důvodem je úprava použitého výpočtu, například za odpracovaný rok se místo nynějšího 1,5 procenta bude počítat 1,45 procenta.

Navzdory těmto krokům mají důchody podle ministerstva dál růst, tempo ale bude pomalejší.

Až na několik málo bodů reformy, jako je zvýhodnění žen v důchodu či zvýšení sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ a lidi pracující na dohodu, ANO slibuje, že po případném nástupu do vlády Jurečkovu reformu překopá. Hnutí má nyní podle průzkumů třicetiprocentní podporu, a má tedy šanci, že se po volbách do Poslanecké sněmovně na podzim 2025 bude podílet na novém kabinetu.

Výchovné se přestane valorizovat

Zvednout by se měl minimální důchod na 20 procent průměrné mzdy. Solidární část penze by měla zůstat na deseti procentech průměrného výdělku a zásluhová část by se měla zvýšit z nynějších 770 korun také na desetinu průměru. Podle nových pravidel by tak letos nejnižší starobní důchod činil 8800 místo 5170 korun.

Až o pět let dříve podle počtu odpracovaných směn by mohli do důchodu odcházet lidé vykonávající rizikovou práci. Týkalo by se to všech pracovníků z takzvané čtvrté kategorie a části třetí kategorie, kteří mají v práci fyzickou zátěž, vibrace, chlad a teplo. Zaměstnavatel by za ně platil o pět procentních bodů vyšší odvody.

Lidé, kteří v důchodu dál pracují, by nemuseli nově platit důchodové odvody ve výši 6,5 procenta z výdělku. Opatření má nahradit navyšování penze za odpracovaný čas navíc.

Výchovné by se dál mělo vyplácet jen na třetí a další dítě. Na první dva potomky by ho mělo postupně nahradit započítání fiktivního výdělku ve výši celostátní průměrné mzdy za dobu péče. Bonus 500 korun za vychované dítě by se měl také přestat valorizovat. Manželé by mohli mít dobrovolně sdílený vyměřovací základ z odvodů pro výpočet penze.

Babiš vzkazuje, že žádná reforma nikdy nebude

Krácení předčasné penze by mělo být poloviční u lidí, kteří platili odvody 45 let. Snížit by se měl věk pro získání takzvaného odloženého starobního důchodu. Nyní je potřeba počkat pět let, nově by to byly dva roky. Ze dvou na pět let by se měla prodloužit doba pro obnovu nároku na vdovský a vdovecký důchod. Úspěšně dokončené doktorské studium by se mělo započítávat do náhradních dob pojištění.

K nalezení shody mezi koalicí a opozicí mělo přispět jednání na Hradě, které svolal prezident Petr Pavel. Na březnové schůzce se účastníci dohodli, že schodek systému by neměl být vyšší než procento HDP a věk bude potřeba do budoucna upravovat. Dál se mělo jednat o způsobu nastavení. Politici ANO to po pár dnech popřeli, účast na dalším jednání zrušili. "Žádná reforma nikdy nebyla ani nikdy nebude," vzkázal ve videu lídr ANO Andrej Babiš.