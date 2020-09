Jmenování Prymuly voliči ANO ocení, míní politolog Lebeda | E15.cz

Proč ministr zdravotnictví Vojtěcha rezignuje právě teď, může to souviset s blížícími se volbami?

To ví asi jenom pan Vojtěch a premiér Andrej Babiš. Můj dojem je, že Babiš značně znervózněl, a to jak z čísel rostoucího počtu lidí nakažených koronavirem, tak z klesajících preferencí. V neděli ČT zveřejnila průzkum agentury Kantar, podle něhož podpora hnutí ANO klesla oproti červnovým výsledkům o 4,5 procentního bodu. Navíc se blíží krajské volby, k nimž chodí často jiní voliči než k těm sněmovním, a hnutí ANO by v nich vůbec nemuselo uspět tak, jak by chtělo. S neúspěchem ve volbách je pak pokles volební podpory ještě rychlejší, čemuž chce Babiš zjevně zabránit.

Podle vás to tedy nebylo osobní rozhodnutí ministra Vojtěcha?

Samozřejmě je to možné, ale divil bych se tomu.

Premiér je známý tím, že pro spolupracovníky, kteří opouštějí ministerstva, nachází jiná uplatnění ve státní správě. Kam by podle vás mohl zamířit Vojtěch?

To nyní skutečně netuším. Já bych si počkal.

Hovoří se například o vedení VZP.

O tom jsem zatím neslyšel.

Jak tento krok může ovlivnit preference hnutí ANO?

To má dvě roviny. První je skutečnost, že premiér oficiálně přiznal, že se šíření koronaviru nedaří dostat pod kontrolu. Přestože hnutí ANO o rezignaci mluví jako o osobním rozhodnutí, myslím, že většina soudných pozorovatelů tuší, že za rezignací je tlak ze strany pana premiéra. Druhou rovinou je jmenování Romana Prymuly jako nového ministra. Ten má u veřejnosti takový respekt, že může být celkový efekt v podpoře hnutí ANO nakonec pozitivní.

Z jakého důvodu?

Řada voličů tento krok může číst tak, že hnutí ANO koná, že se nebojí na situaci razantně reagovat. Prymula je navíc symbolem zvládnutí první vlny pandemie na jaře. Je přitom nutné vnímat i to, že velká část voličů ANO jsou důchodci, pro které je zvládnutí pandemie klíčovou volební otázkou. Jsou totiž nejohroženější skupinou.

Co by Babiš mohl večer oznámit na plánované tiskovce?

To skutečně netuším.