Hasiči na Brněnsku evakuují 120 studentů přes zaplavený most

Hasiči z chatové oblasti Biskoupky u Jamolic na Brněnsku evakuují 125 lidí přes zaplavený most, z toho 120 studentů. Hrozilo, že by se z místa nedostali. Událost je zatím bez zranění. Řekl to mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

„Jde o 120 studentů plus pět vedoucích. Převádíme je přes zaplavený most, následně je přesuneme na bezpečné místo, odkud už mají zajištěný vlastní transport,“ popsal mluvčí. Doplnil, že skupinu evakuují pomocí vodícího lana. „Jde o místo, odkud se dá nejjednodušším způsobem dostat přes ten most a ten je zaplavený. Požádali proto o pomoc. Místo jako takové není zaplavené, ale hrozilo, že by se od tam neměli jak dostat,“ popsal mluvčí.