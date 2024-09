Povodí Odry: Povodeň podobná té z roku 1997 nyní v kraji nehrozí

V horských oblastech Moravskoslezského kraje naprší podle odhadů od pátku do neděle celkem 210 až 240 milimetrů srážek, tedy až 240 litrů vody na metr čtvereční. Vyplývá to z aktualizované prognózy Povodí Odry. Co konkrétně takové množství srážek může způsobit a jaká rizika v regionu hrozí, nyní pracovníci státního podniku počítají. První přesnější odhady budou mít dnes odpoledne. Nyní už je ale podle nich jasné, že tak katastrofické povodně jako v roce 1997 aktuálně v Moravskoslezském kraji nehrozí. Tehdejší úhrny srážek byly totiž výrazně vyšší, až stovky milimetrů za jediný den. Řekla to mluvčí povodí Šárka Vlčková.