Pro Čechy v Izraeli vyrazí další repatriační let | e15.cz

Pro Čechy, kteří po teroristických útocích uvázli v Izraeli, odletí z Prahy do Tel Avivu v nejbližších hodinách další repatriační let. Už v noci se vládním speciálem spolu s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) vrátilo 34 lidí. V příštích dnech mají následovat další lety, uvedl ministr. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že lety budou pokračovat do konce týdne. Kapacity dosud objednaných vládních speciálů by podle informací ČTK aktuálně měly stačit zhruba pro 450 lidí.