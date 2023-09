Dny NATO v Ostravě. Začal 23. ročník přehlídky vojenské techniky | e15.cz

Termín: Kdy se konají Dny NATO 2023? Dny NATO se už tradičně konají třetí zářijový víkend: 16. září, sobota, 08.45 – 18.00

17. září, neděle, 8.45 – 17.00 Více informací o Dnech NATO >>>

Na letošním ročníku Dnů NATO se představí zástupci osmnácti zemí, poprvé mezi nimi bude Portugalsko a Lucembursko. V Česku se také nově představí nejnovější korejský tank K2 Panther a bezpilotní prostředek Bayraktar úspěšně používaný ukrajinskou armádou k obraně před ruským útokem. Mezi největší lákadla patří pět nejmodernějších letounů F-35, které bude v takovém množství možné vidět ve střední a východní Evropě poprvé. Půjde o tři americké a dva britské stroje.

Česko na základě vojenského doporučení jedná se Spojenými státy o koupi 24 letounů F-35. Ministerstvo obrany by mělo finální výsledek vyjednávání představit vládě do několika týdnů. Kabinet následně rozhodne o nákupu. Maximální možnou částkou pro případný desetiletý kontrakt má být 5,62 miliardy dolarů (asi 124 miliard korun).

Ministryně obrany Jana Černochová na akci uvedla, že akvizice letounů F-35 nebude znamenat zásadní zásah do rozpočtu. „V prvních letech, kdy se čekají největší splátky, tak tyto největší splátky by v těch prvních letech neměly být ročně více než deset procent z rozpočtu ministerstva obrany, což je položka, kterou zvládneme, a za tu naši obranu a bezpečnost to stojí,“ řekla ministryně.

Zmínila také smlouvu na dodávku bojových vozidel pěchoty CV-90, zisk tanků Leopard 2A4 od Německa jako kompenzaci za pomoc Ukrajině nebo zapojení do projektu vývoje nové verze tanků Leopard 2A8.

V sobotu vystoupil i premiér Petr Fiala. „Česko není černým pasažérem v NATO, který riskuje a spoléhá jenom na pomoc spojenců, naopak je zodpovědným státem. Nemyslím tím jen válku na Ukrajině, účastníme se několika mírových misí, pomáháme bránit nebe nad východní Evropou, vysíláme záchranáře do míst postižených katastrofami, zachraňujeme lidské životy,“ řekl na Dnech NATO.

Fiala uvedl, že v posledních dvou letech se podařilo zahájit masivní a potřebnou modernizaci armády a vojenské techniky. Týká se to podle něj například bojových vozidel pěchoty, ručních zbraní, děl, tanků či vrtulníků. „Na této modernizaci se bude zásadně podílet i český obranný průmysl, ať už přímými dodávkami nebo ve spolupráci se zahraničními dodavateli,“ dodal.

Letošní speciální partnerskou zemí je Polsko, i proto se očekává, že dorazí ještě více lidí z Polska než obvykle. Polsko přiveze téměř 40 kusů techniky. Polský generálmajor Cezary Wiśniewski uvedl, že jde o příležitost ukázat zbraňové systémy, z nichž některé byly už darovány Ukrajině. V rukou ukrajinských vojáků podle něj prokázaly svoji efektivitu. Přečetl zároveň zdravici polského ministra obrany Mariusze Blaszczaka, který mimo jiné uvedl, že Česko a Polsko jsou spojeny pevným partnerstvím založeným i na společné historii.

Letos se předvedou hned tři akrobatické skupiny: polské skupiny Orlik a Zelazny a švýcarský PC-7 Team. Poprvé budou mít lidé příležitost vidět nové české vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom.

Přehlídka vojenské, policejní a záchranářské techniky se v Ostravě koná pravidelně už od roku 2001. Široká veřejnost se tak může seznámit s vojenskou technikou používanou v České republice i dalších členských zemích NATO a objasňuje témata související s bezpečností. Vedle vojenských přehlídek nechybí ani besedy, filmové projekce a další doprovodný program.

Vstupenky na Dny NATO 2023 v Ostravě

Dny NATO jsou pro návštěvníky zcela zdarma. Není tedy nutné shánět vstupenky, stačí jen přijet a užít si program, který organizátoři připravili.