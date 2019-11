Závěrečné hlasování Sněmovny o zvýšení daní bude zřejmě v pátek | E15.cz

Poslanci ve středu při hlasování o pozměňovacích návrzích například odmítli vládní návrh zdanit plyn pro vytápění v domovních kotelnách. Plyn je osvobozen od energetické daně, ale vláda chtěla toto osvobození zrušit. Naproti tomu sněmovní většina prosadila zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí na 2000 korun, když odmítla pozměňovací návrh na jeho zachování v dosavadní výši.

Beze změny prošlo hlasováním vládou navrhované zdanění části technických rezerv pojišťoven. Nově mají být rezervy daňově uznatelné jen do výše stanovené evropskou směrnicí Solvency II. Rozdíl mezi dosavadní výší a novou výší má být předmětem zdanění. Pojišťovny mají doplatit během dvou let asi 10,5 miliardy korun. Kritizovala to opozice a nesouhlasila s tím ani Česká asociace pojišťoven. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) opakovaně argumentuje tím, že ruší nesystémovou výjimku pro jeden sektor, kterou jiný sektor podnikání nemá. Odmítá, že by šlo o sektorovou daň.

V případě zdanění hazardu Sněmovna schválila návrh Ondřeje Veselého (ČSSD), který navrhl zvýšit sazbu zdanění loterií z nynějších 23 procent až na 35 procent. Argumentuje tím, že loterie jsou vysoce ziskové a tomu by mělo odpovídat i jejich zdanění. Mohlo by to podle něj přinést navíc až 800 milionů korun. Vláda původně navrhla zvýšit sazbu jen na 30 procent. Sazby zdanění ostatních druhů hazardu, třeba z automatů nebo tombol, ponechává na dosavadní úrovni.

V případě zdanění výher Sněmovna přijala návrh, se kterým v rozpočtovém výboru uspěla jeho předsedkyně Miloslava Vostrá (KSČM), aby se zdaňovaly výhry nad jeden milion korun. Poté schválili poslanci další návrh výboru přijatý z popudu Karla Raise (ANO) připravený ve spolupráci s ministerstvem financí, který zavádí srážkovou daň pro loterie, tomboly a účtenkovou loterii. Srážkovou daň hradí ten, kdo výhru vyplácí a posílá ji finančnímu úřadu.

U ostatních druhů hazardu bude možné uplatnit proti příjmům z výhry pouze vklad. Poslanci ODS však tvrdí, že hráči budou muset vést účetnictví, zapisovat si výhry a vklady a na konci roku vyčíslit svůj výsledek. Podle nich nebude možné tento systém kontrolovat.

Vládní daňový balíček především zvyšuje spotřební daně u lihu a tabákových výrobků. Vláda argumentuje tím, že vyšší ceny alkoholu a cigaret povedou k omezení spotřeby a doporučují to i mezinárodní organizace. Podle opozice jde jen o vyšší přísun peněz do rozpočtu.