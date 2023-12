Vláda by se během dneška měla dohodnout na pomoci pro energeticky náročné firmy, řekl novinářům před odpoledním jednáním kabinetu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Plán ministerstva průmyslu a obchodu podle ministra počítá s pomocí za více než tři miliardy korun. O přesném mechanismu pomoci bude vláda ještě diskutovat. Odbory dříve uvedly, že žádají pro firmy kompenzace za vysoké ceny energií za sedm až devět miliard korun.

Dohodnuté řešení, které by vláda měla představit po odpolední schůzi, má zmírnit dopady růstu cen energií v příštím roce. Po opatření volali v předchozích týdnech zástupci průmyslu a podnikatelů. Důvodem je výrazný růst regulované složky energií v příštím roce pro velkoodběratele, mezi které patří především průmyslové podniky. Podle firem jim mohou stoupnout náklady na energie až trojnásobně. To by podle nich ohrozilo konkurenceschopnost tuzemského průmyslu.

„Platí, že chceme pomoci firmám, jejichž provoz patří do skupiny energeticky náročných,“ řekl Jurečka. Podle něj dnes ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) vládě představí plán pomoci, na němž je předběžná shoda. Materiál podle Jurečky počítá s kompenzacemi za více než tři miliardy korun. „Plán pomůže firmám přestát růst cen energií, aby nemuselo docházet k propouštění,“ dodal Jurečka.

Shodu na pomoci velkoodběratelům potvrdil i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Podle něj je důležité zajistit konkurenceschopnost tuzemských firem vůči zahraničí. Z jeho oboru by pomoc podle něj mohla směřovat například pekařstvím nebo některým potravinářským podnikům. Záležet bude na velikosti a charakteru odběru energií.

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšáldová (TOP 09) uvedla, že o pomoci firmám bude ještě dlouhodobá diskuse. Do budoucna by si představovala návratnou formu pomoci, po vzoru některých zahraničních zemí.

Podle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vzroste v příštím roce regulovaná část elektřiny na hladině vysokého napětí meziročně o 105,5 procenta, na velmi vysokém napětí pak o 190,9 procenta. Tyto hladiny využívají především velcí odběratelé. Na hladině nízkého napětí, tedy u domácností a malých podnikatelů, pak bude meziroční růst o 66,7 procenta. U plynu se regulované ceny velkoodběratelům zvýší meziročně o 41,8 procenta, domácnostem o téměř 39 procent.

ERÚ zdůvodnil navrhovaný meziroční růst regulované složky energií ukončením dotací státu na některé energetické služby. Hlavní položkou je přenesení části plateb za obnovitelné zdroje energie, dále náklady na technické ztráty v přenosové a distribuční soustavě nebo náklady na podpůrné služby.

