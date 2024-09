V Praze se srazily dva osobní vlaky

V pražské Libni na trati mezi stanicí Vysočany a hlavním nádražím se dnes ráno srazily dva osobní vlaky. Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda řekl, že jeden z osobních vlaků narazil do stojící soupravy. Záchranáři uvedli, že podle zpřesněných informací z místa se zranilo zhruba 15 lidí, všichni mají pohmožděniny. Podle drážních hasičů utrpělo lehké zranění osm lidí. Provoz na trati byl zastaven.

Pražská záchranná služba uvedla na síti X, že na místo vyslala kromě několika záchranářských posádek i speciální vůz Fénix. Vyhlásila traumatologický plán pro mimořádné situace. Na místě jsou pražští i drážní hasiči, kteří evakuují cestující a budou odstraňovat obě soupravy z trati.

Na místo vyjeli pracovníci Drážní inspekce, kteří budou zjišťovat příčinu nehody, řekl mluvčí inspekce Martin Drápal.

„Podle situační zprávy z místa od našeho inspektora by na místě mělo být do deseti lehce poraněných osob,“ sdělili záchranáři. Zraněné, kteří utrpěli pohmožděniny a odřeniny, začali převážet do pražských nemocnic.

Kvůli srážce vlaků byla také dočasně v obou směrech uzavřena Čuprova ulice v úseku ulic Na Žertvách - Povltavská, oznámila společnost TSK Praha.

Ranní srážku vlaků policisté prověřují pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Lehce zraněných je podle aktuálních informací asi 15.