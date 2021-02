Nouzový stav pošesté: Vláda opět žádá o jeho prodloužení, podporu sněmovny zatím nemá | E15.cz

Vláda v pondělí schválila žádost o další prodloužení nouzového stavu. Uvedl to ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). I tentokrát žádá menšinový kabinet o dalších 30 dnů, tedy o prodloužení nouzového stavu do 16. března. Sněmovna by žádost měla posuzovat ve čtvrtek odpoledne, v úterý budou o podmínkách podpory jednat zástupci vlády s opozicí. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února.