Vznikla nová hospodářská skupina na pomoc české ekonomice. Vést ji má Maláčová a vybraní ekonomové | E15.cz

Řešení současné koronavirové krize ale hlavně pak jejích následků. To by měly být základní úkoly Hospodářského krizového štábu, který by měl nově vzniknout pod vedením ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (za ČSSD). Podle informací E15 má být ve štábu celkem deset lidí. Poradní orgán bude tvořit řada renomovaných ekonomů.

V týmu, který by pomáhal s obnovou české ekonomiky po uplynutí pandemie koronaviru, by mohli být podle informací Deníku E15 například ekonom Tomáš Sedláček, bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, ekonomka Danuše Nerudová a ekonomové Michal Mejstřík nebo Miroslav Zámečník. Vedoucím tohoto poradního uskupení by se měl stát ekonom Jan Švejnar.

Prostřednictvím SMS pro Deník E15 potvrdila ustavení skupiny sama ministryně Maláčová.

Původně měl Hospodářský krizový štáb vzniknout pod vedením ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO). Ten však již v pondělí uvedl, že takový krok oproti původním plánům nepodnikne. „Nakonec jsme to na vládu nedali, nebudeme vytvářet další orgán. Máme zde už Ústřední krizový štáb, vše řeší denně vláda. Pojede to v režimu ministerstva průmyslu a obchodu a ostatních resortů. Náplň aktivit se nemění,“ uvedl k celé situaci ministr Havlíček.

V úterý pak ale pro E15 dodal: „Nebudeme bojkotovat nic, co dává smysl a pomůže, ale je zbytečný vytvářet něco, co funguje a má to zázemí.“

Původně zamýšlený Havlíčkův štáb měl být pracovním orgánem vlády pro řešení strategických hospodářských záležitostí spojených s krizí, ale i jejích následků.

Další podrobnosti k účelu a fungování Hospodářského krizového štábu Deník E15 zjišťuje.