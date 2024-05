Po šestihodinové sérii vystoupení řečníků s přednostním právem se k sněmovní debatě o vládní důchodové reformě dostali řadoví poslanci. Po 19:00 sněmovní systém evidoval 38 přihlášek do diskuse, a to výhradně od zástupců opozičních hnutí ANO a SPD, která vládní úpravy penzijního systému kritizují a odmítají. Rozprava by měla podle dohod trvat do 23:00 a po noční přestávce znovu ve středu.

Sněmovna bude rozhodovat o zamítnutí vládní důchodové reformy na závěr úvodního kola jejího projednávání. Navrhl to podle očekávání Tomio Okamura za své hnutí SPD. Zdůvodnil to v nečekaně krátkém, zhruba dvacetiminutovém projevu, mimo jiné tím, že vládní opatření předpokládají zvyšování věku pro odchod do důchodu ze současných 65 let podle zvyšujícího se věku dožití a budou znamenat i nižší valorizaci penzí než podle dosavadních pravidel.

Okamura obvinil tradiční vládní strany, mezi něž zařadil ODS a KDU-ČSL, že v minulosti „rozházely“ peníze na důchody tím, že umožnily „masivní rozkrádání státního majetku“. Koalice podle předsedy SPD uměle udržuje vysokou míru inflace, nesnižuje výdaje státu a jeho příjmy nehledá jinde než ve zvyšování daní. Za „zcestné“ označil Okamura úvahy o komerčním důchodovém připojištění.

Projednávání o důchodové reformě můžete sledovat online:

Vláda navrhla změny v důchodových pravidlech kvůli tomu, aby bylo možné udržet i v dalších desetiletích schodek důchodového systému kolem jednoho procenta hrubého domácího produktu, což představuje přibližně 70 miliard korun. Za nynějšího stavu by podle dřívějších údajů ministerstva práce mohl roční deficit v roce 2050 odpovídat až pěti procentům HDP.

Ani další daňové příjmy státního rozpočtu, například z případně obnovené elektronické evidence tržeb (EET), by nevyřešily problémy s důchody. Nelze je řešit jinak než reformou průběžného penzijního pilíře, řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Jurečka poukázal na to, že v roce 2050 má být deficit důchodového účtu kolem 350 miliard korun. „Tak si odpovězme reálně, co by to muselo být za masivní zvýšení daní, abychom takovýto deficit dokázali vykompenzovat z příjmu z daní,“ poznamenal.

Ministr mimo jiné uvedl, že za uplynulých zhruba 34 let klesla porodnost proti předcházejícím třem dekádám asi o 920.000 dětí. I kdyby se nyní okamžitě vrátila porodnost minimálně na dvě a více dětí na jednu ženu, tak v příštích 20 letech to nebude mít na důchodový systém vliv, zdůraznil.

Návrh, jak okrást důchodce

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš označil ve Sněmovně vládní změny v penzích za návrh jak okrást důchodce a budoucí důchodce. Jde jen o nespravedlivé snižování valorizace a zvyšování důchodového věku, nikoli o reformu, uvedl Babiš v hodinovém projevu.

„Není to nic jiného než prachsprosté snižování valorizace a zvyšování věku odchodu do důchodu,“ prohlásil Babiš. Lidé, kterým je nyní 25 let, by podle něho mohli odejít do penze v 70 letech, třicátníci v 69 letech a padesátníci v 68 letech. „To je skutečně neuvěřitelné. Jak k tomu vůbec ti lidé přijdou?“ tázal se předseda ANO. Vláda podle něho provádí „drakonické osekávání penzí“. „Vy zkrátka peníze seniorům nechcete dát. Celý ten balík změn je chaotický, já jsem tomu vůbec neporozuměl,“ uvedl Babiš, který se pozastavil nad plánem na postupné zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu.

Fiala: Reforma penzí už nemůže čekat

Premiér Petr Fiala vystoupil k vládní penzijní novele jako první. Poukázal na to, že česká společnost stárne, snižuje se porodnost a bude klesat podíl lidí v ekonomicky aktivním věku. Stárnutí společnosti pak vytváří velký tlak na sociální systém, když už nyní jde na důchody každá třetí koruna vydaná státem, uvedl premiér. „Reforma penzí už nemůže čekat. Musíme udělat první krok,“ zdůraznil Fiala.

„Hlavním cílem reformy je zajistit udržitelnost důchodového systému tak, aby fungoval i pro další generace,“ řekl premiér. Reforma jim podle něho přinese jistotu „důstojné penze“. „Pokud chceme našim dětem zanechat nejen funkční důchodový systém, ale také stabilní, prosperující a konkurenceschopný stát, tak musíme jednat,“ uvedl Fiala.

Sněmovna bude jednat z dopoledního jednání širšího vedení dolní komory do 23:00. Obdobný scénář se očekává také ve středu. Koalice by pak zřejmě nechala stanovit pevnou hodinu pro hlasování v prvním čtení, pokud by jednání mělo pokračovat i ve čtvrtek ve večerních hodinách.