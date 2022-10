Přes Balíkovnu pošlete zásilky do konce října jen za 10 korun | E15.cz

Česká pošta připravila na celý říjen akci u své značky Balíkovna. Všichni registrovaní klienti zaplatí za zaslání zásilky do 15 kg přes Balíkovnu pouze 10 korun. Cena platí pro klienty stávající i nově příchozí.

Říjnová cena platí pro všechny registrované, a to i s dobírkou. Stačí si jen vytvořit účet a přihlásit se do něj. Akce se vztahuje na balíky odeslané z webu balikovna.cz/poslat-balik do jakékoliv jiné Balíkovny v rámci České republiky.

Akce navíc není nijak omezena počtem odeslaných kusů balíků. Akční cena 10 korun se vám automaticky načte po přihlášení do účtu Moje Balíkovna a při vyplňování údajů k odeslání balíků.

Kde můžete Balíkovnu najít?