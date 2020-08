Spotřebitelé stále řeší potíže s vouchery od cestovních kanceláří | E15.cz

Česká obchodní inspekce obdržela od účinnosti zákona umožňujícího cestovním kancelářím nevracet zákazníkům finanční prostředky až do konce srpna 2021 (Lex Voucher) přibližně 160 návrhů na zahájení mimosoudního řešení sporů. Přitom ČOI každoročně řeší celkově zhruba 3500 na mimosoudní řešení.

„Je to poměrně vysoké číslo žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na ‚jedno téma‘, jestliže je to problém teprve spíše posledních týdnů,“ uvedl k tomu pro Deník E15 tiskový mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Spotřebitelé řeší nejčastěji neochotu cestovní kanceláře vystavit voucher podle zákona, respektive vystavování voucherů podle vlastních pravidel cestovky, aniž by byl zákazník dostatečně informován o podmínkách takového voucheru a o tom, že se na něj zákon nevztahuje.

Nejvíce dotazů ČOI eviduje na téma využitelnosti voucherů. „S ohledem na to, že dostáváme řadu žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a ještě více dotazů spotřebitelů, proč nemohou využít voucher tak, jak se ‚říká v médiích‘, zjišťujeme, že cestovní kanceláře nabízejí své varianty ‚výhodnějších voucherů‘,“ upozorňuje Jiří Fröhlich.

V závaznosti na tuto problematiku zveřejnila ČOI ve spotřebitelském průvodci doporučení, aby spotřebitelé ověřovali, zda je poukaz opravdu vystavený podle zákona „Lex Voucher“.

„Poukaz podle Lex Voucher musí mít určité náležitosti,“ upozorňuje právnička Alžběta Kokešová z advokátní kanceláře eLegal. „Musí zde být uvedena částka, která odpovídá hodnotě dosud uhrazených plateb, identifikační údaje cestovky, datum začátku a konce platnosti voucheru,“ dodává Kokešová s tím, že jedním z vodítek je pro zákazníka skutečnost, že poukazu končí platnost nejpozději 31. srpna 2021. O jeho právech musí cestovní kancelář zákazníka řádně a srozumitelně poučit, a to písemně. V opačném případě hrozí cestovce pokuta ve výši až pět milionů korun.

Česká obchodní inspekce může cestovní kanceláři jakožto dohledový orgán právě pouze udělit pokutu, k plnění povinností vůči spotřebiteli ji ale nedonutí.

Řada podnětů v této oblasti chodí i do kanceláře ombudsmana. Ani ombudsman ale lidem pomoci nemůže. Veřejný ochránce má pravomoc pouze ve věci stížnosti proti postupu ČOI jakožto řešení podnětu proti postupu orgánu státní správy.

„ČOI může jako dohledový orgán činnost cestovní kanceláře prověřit a případně vyvodit sankce. Vlastní spor mezi klientem a cestovní kanceláří ale nemůže ani ČOI rozhodnout,“ konstatuje tisková mluvčí veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková. Jak upozorňuje advokát Roman Tomek z advokátní kanceláře Sedlakova Legal, ne každé porušení povinnosti cestovní kanceláře spadá pod zákon o ochranu spotřebitele, na základě něhož je ČOI k udělování sankcí oprávněna.

Spor mezi spotřebitelem a cestovní kanceláří tak může rozhodnout jedině soud. Zdlouhavé soudní řízení s nejistým výsledkem ale mnoho lidí odradí a na právní úpravu hromadných žalob stále čekáme. Několik případů, které se dostaly až k soudu, řeší i advokátní kancelář Sedlakova Legal, podle Tomka jde však o jednotky případů.

Kvůli Lex Voucher udělila Evropská komise České republice nejprve výtku a následně zahájila řízení. Komisi se nelíbí, že není spotřebitelům zachována možnost voucher odmítnout a požadovat vrácení peněz. Řízení je zahájeno také se sousedním Slovenskem, Francií, Itálií, Portugalskem, Polskem, Litvou, Chorvatskem, Řeckem a Kyprem. Vlády jmenovaných států dostaly dva měsíce na podání vysvětlení.

„Postup Evropské komise je velmi složité předvídat. Celá současná situace je velmi specifická a dovedu si tedy představit jak to, že dojde k podání žaloby na ČR, tak situaci, kdy k ní Komise nepřistoupí,“ říká Roman Tomek. „A to právě s ohledem na současnou situaci, ve které se státy snažily co nejvíce zmírnit dopady pandemie, a Evropská komise tedy bude benevolentnější,“ uzavírá advokát.

Lex Voucher se za stanovených podmínek vztahuje pouze na zájezdy, které se měly uskutečnit do konce letošního srpna. Na zájezdy s pozdějším datem konání se již neuplatní.