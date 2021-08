Drink podle fotky. Na Letní Letné ve filipínském stanu s rumem Don Papa a výtvarnicí Podzimkovou

Gurmet

Umění v podobě fotografie doplňené grafikami zvířat - k tomu atraktivní virtuální realita, která je umí rozpohybovat. Navíc originální drink párovaný přímo pro každý obraz. Zajímavá zkušenost, kterou nabízí stánek Filipina Arena v rámci festivalu Letní Letná. Do 31. srpna má cenu se tam zastavit a tento zážitek si dopřát.

Místo se zrodilo díky spojení českého distributora filipínského rumu Don Papa a autorskému záměru výtvarnice Elišky Podzimkové. „Chtěla jsem poznat filipínskou náturu a lokální způsob života. Musíte být opatrní a zároveň trochu přidrzlí, to vám pak to nejzajímavější doslova padá do klína,“ popisuje umělkyně.

Výsledkem je pětice obrazů vycházejících z fotografií. Především jde o zobrazení typických zvířecích a rostlinných druhů Filipín jako je holubice s krvácejícím srdcem, nártoun nebo buvol tamarau.

Výstava Filipínské zvířectvo je pak zajímavá také tím, že je možné ji přes speciální aplikaci umožňující virtuální realitu rozpohybovat. Byla by chyba nedat si k tomu jeden ze zdejších drinků a chvíli neposedět.

Na atmosféru místa se podívejte v galerii.