Klíčem k pravé síle je správné dýchání. To věděl i Bruce Lee

Představte si svoje tělo jako sound system. Mozek jako gramec, ruce a nohy jako repráky a střed těla jako zesilovač. Do repráků se dostane signál jen tak silnej, jak silnej ho tam pošle zesík. Převedeno do kontextu generování síly: mozek (potažmo CNS) dá signál k silovému úkonu, ten zpravidla vykonávají ruce (tlak, tah, hod, úder) nebo nohy (skok, sprint, kop, dřep) a šťávu k výkonu dává střed těla.

Minule jsme si vysvětlili, že střed těla vypadá jako krabička, která má zespodu pánevní dno, stěny jsou tvořeny svaly trupu a víko je bránice. To je sval, pomocí kterého dýcháme a pokud se tak stane, zatlačí bránice směrem dolů a v dutině břišní zvýší tlak. Tenhle tlak snímají receptory, bonzují to mozku a ten proto vytáčí volume síly doprava.

To je fajn základ, ale dá se to posunout dál. Určitě jste někdy viděli liftera, jak si nasazuje opasek, když jde zvedat těžké závaží. Tím vlastně efektivně „utahuje“ střed těla a „zavírá“ tam ten tlak, jenž vytváří bránice. Na tomto místě si představte Morphea z Matrixu, jak na vás hledí skrz kulaté zrcadlovky a říká: „Co kdybych ti řekl, že si ten opasek můžeš nasimulovat?“ No, v té češtině to tolik nevyzní, tak se pojďme radši mrknout na to, jak se dýchá silově.

Začneme nádechem. Postavte se nohama na šířku ramen, s rukama podél těla. Nadechněte se. Nosem a ostře, jako byste vzduch chtěli rychle šňupnout. Logika za tím je taková, že čím menším otvorem nadechujete, tím větší odpor musíte překonat. A čím větší odpor překonáváte, tím víc v nádechu pracuje bránice. Pamatujete na ni? To je ten hodnej sval mezi hrudníkem a břichem, kterej tvoří základ pro silný střed těla. Potápěči se například učí do břicha dýchat skrz dvě slepená brčka za sebou. Schválně to zkuste, garantuju vám, že ten nádech v břiše ucítíte hnedka.

Nicméně zpět k tomu nosu. Pokud ostře nasajete vzduch nosem, zkolabuje vám chřípí (vtáhne se směrem k přepážce), zmenší se nosní dírky a zvýší se odpor, proti kterému se nadechujete. Tím pádem se aktivuje bránice, zatlačí dolů a vytvoří v břiše tlak.

Teď je na vás, abyste ten tlak znásobili. Zpevněte břicho, jako byste se bránili proti úderu. Zpevněte boky, jako byste chtěli zkrátit vzdálenost mezi žebry a pánví. Zpevněte zadek, jako byste chtěli mezi půlkami přeštípnout dvacku. A jako byste chtěli zastavit močení (tím zpevníte pánevní dno). Zpevněte stehna, jako byste chtěli vytáhnout kolena do rozkroku. Zpevněte křídla, jako byste chtěli stáhnout ramena od uší a roztáhnout klíční kosti. Zpevněte ruce. Sevřete je v pěsti.

Vydechněte. Zatněte zuby, sevřete rty, zatlačte jazyk za zuby a vydechněte ostře, jako byste říkali: „TSSSSSSAAAA!“ Když to uděláte správně, ucítíte, že se vám ještě víc zpevní břicho. Gratuluju, právě jste si vytvořili virtuální lifterskej opasek ze svalů vašeho trupu!

Dobře, teď je ještě potřeba to celý zesynchronizovat. Budete dělat vždycky jeden ostrý nádech nosem a po něm sérii tří výdechů pusou: „TSSSS TSSSS TSSSS!“ S každým výdechem se budete soustředit na to, abyste zvýšili tenzi (ergo víc zpevnili) břicho, zadek, stehna, křídla a pěsti. Celkem to zopakujete třikrát, to je tři nádechy a po každém nádechu tři série výdechů a zpevnění, a potom si dáte minutu pauzu, během které se vyklepete a uvolníte. Tohle celé dohromady zopakujete třikrát.