KVIFF popětapadesáté. Na co se nejvíc těšit?

Po loňské pauze (náhradou byl projekt Tady Vary, kdy vybrané filmy "přijely" za diváky do jiných měst Česka), způsobené pandemií, se v letošním roce vrací Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary už v plné síle. Začíná v pátek 20. srpna a potrvá následně celý další týden až do neděle. V soutěži i mimo ni tradičně nabídne řadu zajímavých filmů. Vybrali jsme pro vás pět filmových novinek, které budou ve Varech uvedeny, a rozhodně by vám neměly uniknout.

Miro Remo - Láska pod kapotou

Osmatřicetiletý slovenský režisér Miro Remo má za sebou několik dokumentů z hudebního prostředí, například o festivalu Pohoda (2011) a také o Richardu Müllerovi s podtitulem Nepoznaný (2016). Velmi pak zarezonoval i jeho dokument Comeback (2014) o životě v nejtěžší věznici na Slovensku a hlavně o tom, jaké to je, když trestanec po patnácti letech opustí její brány a snaží se vrátit do normálního života. Za senzaci letošní sezony je podle lidí, kteří tento snímek už viděli, považovaný jeho nejnovější hraný film Láska pod kapotou. Ten vypráví příběh padesátiletého Jaroslava, bývalého horníka, který vždy snil o kariéře automobilového závodníka. A nyní opravuje auta, s nimiž závodí jeho školní láska Jitka – služebně nejstarší autokrosová řidička v Čechách, která Jaroslavovi po zpackaném manželství vrátila chuť do života. Jejich příběh se odehrává na moravsko-slovenském pomezí v atmosféře rychlých kol, závodních tratí a pomačkaných plechů a jde v něm – jak je zřejmé – o více než jen o to, kdo bude první na cílové čáře.

David Ondříček - Zátopek

Rozhovor s tvůrcem biografického filmu o fenomenálním českém běžci a olyympijském šampionovi Emilu Zátopkovi si můžete přečíst v aktuálním čísle časopisu Formen. A že se jedná o nejden z nejnapjatěji očekávaných českých filmů posledních let je zřejmé nejen ze samotného tématu životopisných sportovních dramat, kterých u nás mnoho nevzniklo, ale také z faktu, že je jeho tvůrcem právě David Ondříček. Autor generačních hitů jako Šeptej či Samotáři, který se v posledních letech své kariéry zaměřil na podstatně vážněji pojatá dramata s reálným základem (Ve stínu, Dukla 61). S námětem na film o Zátopkovi za Davidem Ondříčkem přišel jeho kamarád, hudební skladatel a producent Jan P. Muchow, který je také spoluautorem scénáře (k nim se pak ještě připojila i Alice Nellis). Film se připravoval dlouhých pět let a herec Václav Neužil před natáčením absolvoval náročnou běžeckou průpravu pod dohledem trenéra Jana Pernici. Zátopkovu ženu a životní lásku Danu pak ve filmu ztvárňuje herečka Martha Issová.

Erika Hníková - Každá minuta života

Režisérka Erika Hníková na sebe upozornila hned svým studentským filmem Ženy pro měny, s nímž v roce 2004 absolvovala na pražské FAMU. Její nejnovější dokumentární film otevírá stále palčivější téma rodičů snažících se ze svých dětí za každou cenu vychovat po všech stránkách mimořádné jedince. Ústředními postavami filmu jsou slovenští manželé Hanuliakovi, kteří se při výchově rozhodli následovat cestu takzvané Kamevédy, tedy komplexního rozvoje pohybových schopností i intelektu dítěte. Film dokumentuje rok života jejich čtyřletého syna Miška, který sice v mnoha ohledech schopnostmi své vrstevníky převyšuje, jeho život je však naplněn neustálým tréninkem, cvičením a výukou.

Julien Temple - Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem

Britský režisér Julien Temple natočil ceněné dokumenty o Sex Pistols, festivalu Glastonbury či Joem Strummerovi z The Clash (vytvořil ale i několik hraných akčňáků nebo sci-fi komedii Pozemšťanky jsou lehce k mání). Naposled si však za svého hrdinu vybral irskou hudební ikonu Shanea MacGowana, někdejšího lídra pub-punkové skupiny The Pogues. Prostřednictvím vzpomínek a rozhovorů se členy rodiny a blízkými přáteli Julien Temple přibližuje živelnou povahu, svérázný humor i citlivé nitro punkového básníka, jehož celoživotním souputníkem se stal alkohol. Producentem filmu je MacGowanův dlouholetý přítel Johnny Depp, který ve filmu vystupuje také. Johny Depp bude také jedním z hostů letošního festivalu.

Olmo Omerzu - Atlas ptáků

Slovinský režisér Olmo Omerzu se svým předešlým filmem, road movie Všechno bude, v roce 2018 hlavní soutěž karlovarského filmového festivalu vyhrál. Velká očekávání proto vzbuzuje i jeho nejnovější film, ve kterém hlavní role hrají Miroslav Donutil a Alena Mihulová. Ten se točí kolem stárnoucího majitele technologické firmy, životního workoholika, který je konfrontovaný s nepříjemnou situací, již možná nechtěně tak trochu způsobil. Olmo Omerzu komplikované rodinné vztahy proplétá se světem moderních komunikačních technologií, které dokážou využít naše slabá místa.

Článek byl poprvé uveřejněn v srpnovém vydání Formen.