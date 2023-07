Koruna pod tlakem. PPF na nákupech. Moneta zvýšila odhad zisku | e15.cz

V tomto vydání Investičního newsletteru E15 se dočtete:

koruna je pod tlakem,

PPF nakupovala na stockholmské burze,

mmcité prodala v IPO na pražské burze všechny nabízené akcie,

Moneta Money Bank zvýšila odhad zisku pro letošní rok,

nenápadná změna v čele skupiny DRFG – odešel i finanční ředitel,

je čas koupit akcie firmy Disney, píše magazín Barron’s,

a další zajímavosti ze světa burz a investic.

Jaroslav Krejčí (twitter: @JKrejci_)

Co zaujalo 📻

Koruna pod tlakem

Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T banky

Před týdnem v pondělí se domácí měna dostala na dosah kurzu 24,20 korun za euro, což byla nejslabší letošní hodnota. Během pěti dnů se koruna propadla o 45 haléřů, tedy o 1,4 procenta. Spolu s druhým březnovým týdnem, kdy se globální trhy rozkývaly v důsledku pádů amerických bank, to byl nejhlubší týdenní propad koruny za poslední rok. Ovšem tentokrát to byla čistě domácí záležitost.

V úterý 18. července viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny uvedla, že měnové podmínky v ekonomice jsou utažené dostatečně, a centrální bankéři tak řeší otázku, kdy začít snižovat úrokové sazby. Vedle sazeb na úrovni 7 procent další restrikci přidával silnější kurz koruny, u kterého podle Zamrazilové lze čekat oslabení asi o 1 korunu (zhruba 4 procenta) v horizontu jednoho roku.

K odběru investičního newsletteru, který do e-mailových schránek chodí každé pondělí dopoledne, se můžete přihlásit zde. Nejnovější vydání newsletteru najdete vždy zde.

Ač nešlo o převratné informace – v mnoha ohledech odpovídají prognóze ČNB – jejich vyznění trochu vypadalo jako obrat v postoji ČNB. Domácí centrální banka dosud opakovaně odmítala spekulace trhu, že bude výrazně snižovat úrokové sazby. Současně bankovní rada zdůrazňovala přínosy silné koruny ke krocení inflace a mnozí členové včetně guvernéra Michla se vyslovovali pro politiku dlouhodobě silné koruny.

V úterý 25. července, než začala platit mediální karanténa pro bankovní radu před měnovým zasedáním, zazněly z ČNB hlasy, že domácí úrokové sazby nepůjdou rychle dolů. Kromě standardního vyjádření k měnové politice šlo nepřímo o slovní intervenci ve prospěch koruny a korekci vystoupení v parlamentu. Devizový trh to pochopil a česká měna se postupně vrátila k úrovni okolo 24 korun za euro a v pátek odpoledne i pod tuto hranici.

Ve čtvrtek 3. srpna bude bankovní rada ČNB jednat o měnové politice, změna sazeb se nečeká. Spíše než samotné rozhodnutí bude důležitý výhled na další kroky. Bankovní rada už ví, že když opatrně otevře dveře snižování úrokových sazeb, může je velmi rychle přibouchnout oslabení koruny. Pokud platilo, že jedno zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu nahradí posílení kurzu zhruba o jedno procento, platí to i opačně. Oslabení koruny působí podobně jako snižování sazeb. S nadsázkou tak už jeden „cut“ ve druhé půlce července nastal.

Co se děje na trzích 📈

Finanční skupina PPF pokračuje v nabývání významných podílů ve veřejně obchodovaných firmách. Tentokrát se zaměřila na stockholmskou burzu. Navázala tak na nákupy akcií německé televizní společnosti ProSiebenSat.1 Media a polské logistické společnosti InPost.

V hlášení pro švédského regulátora PPF uvedla, že prostřednictvím firmy PPF Cyprus Management nakoupila 6,3procentní podíl v mediální a streamingové společnosti Viaplay Group, a zařadila se tak mezi její největší akcionáře. Celkem nyní drží přibližně pět milionů akcií. PPF investici nekomentovala, není ale vyloučené, že svůj podíl bude zvyšovat. Televizní byznys je odvětví, v němž se PPF angažuje dlouhodobě – její součástí je mezinárodní skupina CME, pod kterou patří i TV Nova.

V reakci na regulatorní oznámení cenné papíry Viaplay Group posílily v pátek na stockholmské burze až o 10 procent. K závěru obchodování činila hodnota podílu PPF 243 milionů švédských korun, zhruba půl miliardy českých korun. Celková tržní hodnota Viaplay je okolo 3,8 miliardy SEK, kolem 7,85 miliardy CZK.

Finanční skupina, kterou řídí investor a jeden z nejbohatších Čechů Jiří Šmejc, využila toho, že se letos kurz akcií Viaplay výrazně propadl o desítky procent na rekordní minima kvůli značně se zhoršujícímu hospodaření. Viaplay doplatila na příliš ambiciózní expanzi na zahraniční trhy a s tím spojené náklady a také na nepříznivý vývoj na trhu s reklamou.

Společnost už na začátku června vyměnila generálního ředitele a zároveň revidovala dlouhodobější výhled hospodaření. Páteční závěrečný kurz byl na stockholmské burze 48,66 SEK, o 75 procent níže než počátkem roku.

VÝVOJ KURZU AKCIÍ SPOLEČNOSTI VIAPLAY V POSLEDNÍCH DVANÁCTI MĚSÍCÍCH

zdroj Google Finance

Předminulý týden firma oznámila, že ve druhém čtvrtletí dosáhla provozní ztráta 6,55 miliardy švédských korun. Rok předtím měla ve stejném období zisk 175 milionů. Viaplay působí v Evropě i v Severní Americe a staví se do role konkurenta streamingové platformy Netflix. Před týdnem však oznámila odchod z trhu v USA. Stejné plány má kvůli úsporám v Kanadě a Velké Británii.

• PPF investuje na stockholmské burze. Získala podíl v mediální společnosti Viaplay (E15)

• Report ke čtvrtletním výsledkům společnosti Viaplay (Investor relations)

Společnost mmcité z Uherského Hradiště, která vyvíjí a vyrábí městský mobiliář, úspěšně oslovila investory na pražské burze. V primární veřejné nabídce (IPO) na trhu Start, který je určený pro menší a střední podniky, prodala všechny nabízené akcie. Firma podnikatele a designéra Davida Karáska tak získala peníze na další rozvoj, primárně na rozšíření výrobních kapacit. S akciemi se začne obchodovat na burze v úterý 1. srpna.

Celkem se prodal milion kusů akcií, tedy třetina firmy, a to po 160 korunách. Výsledný kurz je na nižší hranici upisovacího pásma, jehož horní mez byla 200 korun. Celkový výtěžek z IPO tak před odečtením nákladů na přípravu dělá 160 milionů korun. Na trhu Start se s cennými papíry začne obchodovat od 1. srpna, jejich zkratka bude MMCTE.PR.

Zájem retailových i institucionálních investorů byl velký, když poptávali více než dvojnásobek nabízených cenných papírů. Primární veřejná nabídka firmu ocenila na 480 milionů korun, 9,75násobek očekávaného letošního čistého zisku a zhruba 5,6násobek předpokládaného provozního zisku EBITDA.

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MMCITÉ

Zdroj: Analytická zpráva pro IPO

• Investoři rozebrali na pražské burze všechny akcie mmcité. Prodej firmě vynesl 160 milionů (E15)

Čistý zisk Moneta Money Bank za první pololetí meziročně klesl o 13,7 procenta na 2,5 miliardy korun, překonal však předpoklady managementu. Provozní výnosy byly nižší o 3,6 procenta, dosáhly 5,9 miliardy korun a provozní náklady stouply o 4,4 procenta na 2,9 miliardy korun. Banka ve čtvrtek rovněž oznámila, že zvyšuje cíl čistého zisku pro letošní rok minimálně na 4,7 miliardy korun. Předchozí výhled hovořil o 4,3 miliardy.

„Naše výsledky za první polovinu letošního roku byly lepší, než jsme očekávali, a překonaly tak náš plán,“ uvedl šéf představenstva Monety Tomáš Spurný.

Banka zvýšila výhled minimálních cílů na období 2023 až 2027. Za toto období plánuje dosáhnout minimálního kumulativního čistého zisku 25,4 miliardy korun, což je o 1,8 miliardy korun více než v předchozím výhledu zveřejněném v únoru. „Hlavními faktory jsou nižší očekávané náklady na riziko a nižší efektivní daňová sazba,“ uvedla banka.

Podle banky je současná kapitálová pozice dostatečná k zachování očekávaného dividendového výplatního poměru ve výši 80 procent konsolidovaného čistého zisku. Jen za poslední měsíc akcie posílily o přibližně sedm procent a obchodují se okolo 85 korun. Největším akcionářem je stále PPF s téměř 30procentním podílem.

VÝHLED HOSPODAŘENÍ MONETA MONEY BANK

zdroj tisková zpráva Monety

Na nejvyšším manažerském postu v brněnské investiční skupině DRFG, jejímž největším akcionářem je podnikatel David Rusňák, došlo k nenápadné výměně. Dosavadního generálního ředitele Petera Hlaváče před několika týdny vystřídal v čele uskupení jeden z menšinových podílníků Roman Řezníček. Hlaváč ve skupině zůstává.

„Ke konci června 2023 skončil ve funkci generálního ředitele DRFG Peter Hlaváč. Naplnil cíl vytyčený pro období tří let trvání smlouvy včetně výkonu funkce generálního ředitele. Bude však nadále součástí týmu DRFG a zaměří se na klíčové projekty,“ sdělila e15 mluvčí holdingu Monika Brichtová.

Dodala, že veškeré kompetence generálního ředitele přebral od 1. července Roman Řezníček, akcionář a místopředseda představenstva. Ten v devadesátých letech založil společnost Suntel podnikající v telekomunikacích. DRFG firmu zcela ovládla před čtyřmi lety, do té doby držela několik let poloviční podíl. Díky transakci se Řezníček stal jedním z akcionářů brněnského holdingu.

Přestože výměnu na postu generálního ředitele provedla DRFG na přelomu června a července, oznámení k tomu nevydala. Na změnu upozornila jen chybějící fotografie Hlaváče na webu DRFG.

Vzhledem k tomu, že DRFG je významným emitentem dluhopisů, které se často prodávají retailovým investorům, dalo by se čekat, že o tak významné změně bude informovat současné i potenciální investory okamžitě. Navíc, jak upozornil server info.cz, v poslední době v DRFG skončil finanční ředitel Milan Orendáč, který je ve funkci teprve od února. Zatím jej nikdo nenahradil.

Jen letos musejí emitenti dluhopisů náležející do skupiny DRFG splatit cenné papíry v hodnotě bezmála jedné miliardy korun. V dalších letech splátky přesáhnou čtyři miliardy. Právě na cizí zdroje, primárně na dluhopisové financování, skupina DRFG, která podniká v oblasti nemovitostí, energetiky, finančních služeb a telekomunikací, již od založení v roce 2011 výrazně sází.

Celkové závazky hlavní části skupiny (bez DRFG Telco) činily k poslednímu dni roku 2021 zhruba 4,88 miliardy korun. To představovalo poměr k celkovým aktivům 89,52 procenta.

• Vedení brněnské skupiny DRFG se proměnilo. Řízení převzal jeden z akcionářů (E15)

Postřeh investora 💡

„Naposledy jsme tak nepříznivou kombinaci indikátorů mohli sledovat v listopadu 2021, krátce předtím, než S&P 500 ztratil v roce 2022 čtvrtinu hodnoty. Přestože na trhu panuje optimismus vzhledem k tomu, že se ceny akcií v říjnu odrazily nahoru a rostou, jsem přesvědčený, že loňské ztráty byly jen předehrou pro kolaps největší spekulativní bubliny v historii,“ uvádí americký investor John Hussman. Podle něj je americký akciový trh extrémně nadhodnocený.

Doporučená četba 📰

• Ve čtvrtek 3. srpna zveřejní výsledky hospodaření za předchozí čtvrtletí japonská herní a zábavní společnost Nintendo. Podrobně se této firmě věnuje článek na serveru Nikkei Asia. Text se zaměřuje na snahu společnosti snížit svou závislost na prodejích videoherních konzolí a více využívat potenciálu duševního vlastnictví. Dobrým příkladem je letošní kasovní filmový trhák The Super Mario Bros. Movie. Firma Nintendo může mít našlápnuto k tomu, stát se zábavním gigantem podobně jako americká skupina Disney. (Nintendo’s Mario mission: grab IP limelight as Switch sales dim – Nikkei Asia)

• Společnosti Disney se věnuje hlavní text vydání amerického magazínu Barron’s. Firma se potýká s řadou potíží, od roku 2020 nevyplácí dividendy a cena akcií je kvůli tomu na stejných úrovních jako před devíti lety. Jen za posledních dvanáct měsíců se kurz propadl zhruba o pětinu. Od vrcholu dosaženého v roce 2021 činí pád téměř 60 procent. Staronový CEO Bob Iger se snaží společnosti vrátit dřívější slávu a opět získat přízeň investorů. Podle expertů oslovených Barron’s nastává správný čas k nákupu akcií Disney. (The Disney Magic Will Return. It’s Time to Buy the Stock)

• Japonsko čelí nepříznivým demografickým trendům. Jen loni dosáhl čistý úbytek počtu obyvatel téměř 800 tisíc. Zemřelých bylo 1,56 milionu, zatímco počet nově narozených dosáhl 771 tisíc. Poprvé za dobu, co se o tom vedou záznamy, klesl pod 800 tisíc. Situace nepříznivě dopadá na ekonomiku země. Více než 1,2 milionu malých podniků vlastní lidé ve věku přes 70 let, kteří nemají nástupce. A stárnutí se nevyhýbá ani podsvětí. Většina členů mafie Jakuza je více než padesátiletá, v jejích řadách dnes dokonce působí více sedmdesátníků než dvacetiletých. (Japan’s population drops by nearly 800,000 with falls in every prefecture for the first time – Guardian)

• Akciový fond Vault, který spravuje investiční společnost Art of Finance, přidal v druhém čtvrtletí do portfolia akcie společností Porsche SE. V kvartálním dopise investorům to uvedl portfolio manažer Jakub Skryja. Porsche SE je holdingová společnost, jejíž majetek tvoří především přímé podíly v automobilkách Porsche AG a Volkswagen. V dopise se Skryja podrobněji věnuje investici do akcií e-commerce společnosti Amazon. (Dopis fondu Vault za 2Q 2023)