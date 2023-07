Silný půlrok amerických akcií. Na burzu míří mmcité a Footshop. Creditas přichází s nabídkou dluhopisů | e15.cz

V tomto vydání Investičního newsletteru E15 se dočtete:

americké akciové indexy v první polovině roku překonaly predikce stratégů z Wall Street,

výrobce městského mobiliáře mmcité oznámil podmínky úpisu akcií na pražské burze,

skupina Creditas se chystá nabídnout dluhopisy drobným investorům,

prodejce tenisek Footshop bude první firmou ve střední a východní Evropě, jež se stane veřejně obchodovatelnou díky spojení se SPAC,

výrobce bezpilotních letounů Primoco chce na hlavní trh,

a další zajímavosti ze světa investic.

Jaroslav Krejčí (twitter: @JKrejci_)

Co zaujalo 📻

„Medvědi zní chytře, ale býci vydělávají peníze,“ zní jedno tradiční burzovní rčení, které přesně vystihuje vývoj amerického akciového trhu v první polovině letošního roku. Řada analytiků a investičních stratégů finančních domů z Wall Street byla na konci minulého a na počátku letošního roku opatrná či dokonce skeptická. Důvodem byly hlavně obavy, že pokračující růst úrokových sazeb utlumí výkon amerického hospodářství či jej dokonce pošle do recese. To se však zatím nestalo.

Málokdo z expertů čekal, že nejsledovanější burzovní index S&P 500 naváže na silný závěr minulého roku a v letošním prvním pololetí posílí o 16 procent. Index se už dostal na 4450 bodů, tedy zpět na úroveň, kde se nacházel loni na jaře, kdy Fed v rámci svých snah o tlumení inflace se zvyšováním sazeb teprve začínal. Od té doby zvýšila americká centrální banka svou klíčovou úrokovou míru z úrovní blízkých nule až do současného pásma 5 až 5,25 procenta.

K odběru investičního newsletteru, který do e-mailových schránek chodí každé pondělí dopoledne, se můžete přihlásit zde. Nejnovější vydání newsletteru najdete vždy zde.

V prosinci 2022 analytici z Wall Street v průměru očekávali, že index S&P 500 na konci letošního roku dosáhne hodnoty 4080 bodů. Aktuálně jsou jejich predikce jen o něco málo vyšší. Například tým banky JP Morgan v prosinci počítal s tím, že S&P 500 v letošním prvním pololetí otestuje minima z podzimu, kdy se propadl k 3500 bodům. Nejníže byl index na začátku ledna – na 3800 bodech – od té doby s výkyvy roste.

Ještě lépe se letos zatím daří indexu burzy Nasdaq, který je zaměřený především na technologické tituly. Růst o bezmála třetinu představuje jeho nejlepší první pololetí za poslední čtyři dekády. Důvodem je značný zájem investorů o akcie firem, u nichž očekávají, že budou profitovat z nástupu umělé inteligence. Pro Nasdaq jde zároveň o vůbec nejúspěšnější pololetí – ať už první či druhé – od roku 1999, kdy vrcholila internetová bublina.

HLAVNÍ AMERICKÉ BURZOVNÍ INDEXY V PRVNÍ POLOVINĚ LETOŠNÍHO ROKU

Zdroj: Google Finance

Oba zmíněné burzovní indexy táhly nahoru velké technologické firmy – Apple, Amazon, Microsoft, NVidia, Alphabet, Meta a Tesla. Akcie výrobce chytrých telefonů iPhone letos posílily již o více než 50 procent a v pátek se vyšplhaly na nové rekordní maximum. Tržní hodnota společnosti díky tomu překonala tři biliony dolarů. Kurz cenných papírů výrobce procesorů NVidia se od začátku ledna ztrojnásobil. Výrazně se zotavily též akcie automobilky Tesla – letošní nárůst dělá zhruba 140 procent.

Otázkou zůstává, co čeká americké akcie ve druhé polovině roku. Zvyšování úrokových sazeb působí obvykle se zpožděním, a tak se na vývoji ekonomiky Spojených států může stále ještě negativně projevit. Růst cen akcií některých ze zmíněných titulů se navíc zdá být přemrštěný, navzdory potenciálu, který umělá inteligence bezesporu má. Část investorů tak může brzy přistoupit k vybírání zisků, což by indexy S&P 500 či Nasdaq poslalo dolů.

Hodně bude záležet také na vývoji zisků amerických korporací – v tomto směru více napoví blížící se výsledková sezóna, v níž budou firmy reportovat o svém hospodaření za druhé čtvrtletí.

Někteří stratégové mezitím revidovali své výhledy pro hodnotu S&P 500 na konci letošního roku směrem nahoru – například ti z Goldman Sachs přistoupili k navýšení ze 4000 na 4500 bodů.

Opět se potvrzuje, že časování trhu je náročná disciplína. Kdo dal na začátku roku na názor skeptiků, tedy medvědů, a s nákupem akcií zaváhal, je nyní nejspíš zklamán. Zejména pro drobné investory, kteří zhodnocují své peníze prostřednictvím indexových ETF i aktivních podílových fondů, platí, že je lepší nespekulovat a akcie pravidelně nakupovat po menších částkách bez ohledu na momentální výkyvy na trhu a nálady analytiků.

Nehodnoťme dluhopisy ve zpětném zrcátku! Potenciál mají před sebou

Komentář Petra Sklenáře, hlavního ekonoma J&T Banky, jež je partnerem tohoto newsletteru.

Index českých státních dluhopisů je za posledních pět let ve ztrátě čtyři procenta, v horizontu tří let činí ztráta dokonce 14 procent. Za poslední rok a půl je index na nule. Důvodem je předchozí nárůst úrokových sazeb, který přechodně přecenil všechny dluhopisy směrem dolů. Tuto špatnou výkonnost dluhopisových fondů navíc ještě relativně zesílil nárůst inflace. Zanevřít kvůli tomu na dluhopisové investice by ale nyní byla ta největší chyba. Po letech hubených se z mnoha důvodů blýská na lepší časy.

Právě díky zvýšení úrokových sazeb ČNB začaly dluhopisy nést úrokový výnos, který zde nebyl téměř dvě dekády. České státní dluhopisy nesou kolem pěti až šesti procent a kvalitní podnikové dluhopisy platí úroky, které začínají číslicí osm a někdy i vyšší. Současně domácí inflace svižně zpomaluje, a i když budeme pesimističtí, tak příští rok může být kolem čtyř procent. Jinými slovy, je zde velká šance, že dluhopisové investice začnou kvůli vysoké sazbě u vypláceného kupónu velmi bohatě pokrývat inflaci.

Navíc dluhopisy nyní skrývají ještě jeden potenciální bonus. Pokud zpomalování inflace naplní optimistické plány, přijde v dohledné době výrazné snížení sazeb, a to se pozitivně projeví v cenách dluhopisů. Ale i kdyby toto nenastalo, pořád platí první faktor, tedy že dluhopisy nyní vyplácejí relativně tučné úroky na kupónech a budou je vyplácet až do své splatnosti. Jinými slovy, dluhopisy mají potenciál být důležitým prvkem portfolia dlouhodobého investora.

VÝVOJ S&P CZECH REPUBLIC SOVEREIGN BOND INDEX (V BODECH) (INDEX MĚŘÍ VÝVOJ HODNOTY KOŠE DLUHOPISŮ VYDANÝCH ČESKOU VLÁDOU V KORUNÁCH)

Zdroj: S&P Global

Co se děje na trzích 📈

O přízeň investorů na pražské burze se v červenci bude v rámci primární veřejné nabídky ucházet společnost mmcité designéra a podnikatele Davida Karáska. Firma se sídlem v Uherském Hradišti se zabývá vývojem a výrobou městského mobiliáře. Své produkty dodává nejen zákazníkům v tuzemsku, ale také je vyváží do desítek zemí.

Na prodej bude až jeden milion nově vydaných akcií, tedy až třetinový podíl ve firmě. Podnik hodlá peníze využít na rozšíření výrobních kapacit a investice do technologií. Jedním z hlavních záměrů je pořízení vlastní lakovny.

„Zase by nás to o něco posunulo dopředu, protože místo, kde výrobky vznikají, je důležité,“ řekl Karásek, který ve firmě nyní vlastní 97procentní podíl. „Je to také součást marketingu. Do naší výroby se jezdí dívat architekti a zákazníci z celého světa, aby viděli, jak produkty vznikají,“ dodal šéf firmy.

Prodej cenných papírů začne na trhu Start určeném pro menší a střední podniky 12. července a potrvá 14 dní. S akciemi se začne obchodovat 1. srpna.

Upisovací cenové pásmo je stanovené na 160 až 200 korun, přičemž minimální objednávka činí jeden lot ve výši 100 kusů. Výsledná cena, za kterou investoři akcie získají, bude záviset na celkovém zájmu v úpisu. Pokud se podaří prodat všechny nabízené akcie, mohla by firma díky IPO získat na svůj další rozvoj až 200 milionů korun. Od této částky je však třeba odečíst náklady na přípravu emise, jež činí okolo devíti milionů korun.

Zdroj: analytická zpráva mmcité

Lákadlem pro burzovní investory může být ziskové hospodaření firmy a pozitivní výhled do budoucna. V loňském roce se tržby podniku meziročně zvýšily o 40 procent na 1,16 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA dosáhl 61,2 milionu korun a byl vyšší o 22 procent. Čistý zisk činil 32,2 milionu korun, narostl o 11 procent.

Pro letošní rok management předpokládá nárůst tržeb na zhruba 1,3 miliardy korun a zvýšení EBITDA na 85,2 milionu. Čistý zisk by se měl blížit 50 milionům korun, což by dělalo 16,4 koruny na akcii. Při dolní hranici upisovacího rozmezí by to znamenalo P/E (poměr ceny akcie k čistému zisku – pozn. red.) ve výši 9,75.

• Podrobnější informace najdete v článku Nový titul na pražské burze. Výrobce městského mobiliáře mmcité začne prodávat akcie…

• Prospekt cenných papírů společnosti mmcité…

Firma z investiční skupiny Creditas miliardáře Pavla Hubáčka nabídne malým hráčům velký balík bondů. Výhradně na drobné investory totiž cílí chystaná emise dluhopisů společnosti Creditas Invest I. Skupina plánuje v příštích měsících prodat cenné papíry za nižší stamiliony korun.

Právě v těchto chvílích firma zvažuje, jaký výnos zájemcům nabídne. Podle expertů bude muset investory v prostředí přetrvávající vysoké inflace přesvědčit až dvouciferným zhodnocením. Zelenou pro emisi až v maximálním objemu půldruhé miliardy korun dala Creditasu v červnu Česká národní banka.

„Předpokládáme úpis dluhopisů v hodnotě nižších stovek milionů korun. Tyto cenné papíry jsou určeny pro retailové investory a poslouží skupině na spolufinancování projektů především v energetice a developmentu,“ uvedla ředitelka komunikace skupiny Creditas Lucie Brunclíková.

• Podrobnosti se dočtete v E15 v článku Jaroslava Bukovského…

Výrobce středně velkých civilních a vojenských bezpilotních letounů opustí trh Start pražské burzy a vstoupí na hlavní parket. Sleduje tím zvýšení likvidity a možnost oslovit větší počet investorů. Zároveň chystá duální listing, tedy nabídku akcií k obchodování na některé z větších evropských burz, třeba na té v německém Frankfurtu. V rozhovoru pro deník E15 to řekl spoluzakladatel a majoritní akcionář firmy Ladislav Semetkovský.

Exportně zaměřený výrobce dronů plánuje vstup na hlavní regulovaný trh pražské burzy začátkem příštího roku. „Je to pro nás prestižní záležitost, zařadíme se mezi firmy, jako jsou ČEZ, Colt či Kofola. Dorostli jsme do velikosti, která nám umožňuje zařadit se do první ligy pražské burzy. Dostaneme se tak k vyšší likviditě na burze, kam na rozdíl od trhu Start chodí obchodovat zahraniční investoři a fondy,“ říká Semetkovský.

Na trhu Start se letos akciím firmy Primoco daří – od začátku roku zhodnotily o přibližně 75 procent a tržní hodnota firmy díky tomu přesáhla tři miliardy korun. Za posledních dvanáct měsíců činí zhodnocení dokonce 183 procent.

VÝVOJ CENY AKCIÍ FIRMY PRIMOCO

Zdroj: Burza cenných papírů Praha

Byznys firmy loni značně podpořila agrese Ruska na Ukrajině a s tím související plány evropských vlád razantně zvýšit výdaje na zbrojení. Společnost Primoco zároveň brzy po začátku války uzavřela kontrakty na dodávku svých letounů nejmenovanému evropskému zákazníkovi. Média později přinesla informace, že letouny Primoco používá ukrajinská armáda. Nákup strojů uhradily Nizozemsko a Lucembursko.

Zvýšený zájem o bezpilotní letadla české výroby navíc přetrvává i letos. Primoco tak za rok 2023 očekává tržby na úrovní 750–850 milionů korun. To je zhruba osmkrát víc než loni. Hodnota nově uzavřených zakázek by dokonce měla za letošek dosáhnout jedné miliardy korun.

Od příštího měsíce se na trhu Standard pražské burzy začne obchodovat s akciemi online prodejce obuvi a oblečení Footshop. Stane se tak poté, co se Footshop 1. srpna spojí se speciálním investičním vehiklem Wood SPAC One, který loni založila finanční skupina Wood & Company.

Takzvaná special purpose acquisition company (SPAC) získá ve Footshopu 48,5procentní podíl. Hodnota transakce činí 445 milionů korun. Část peněz bude určena na odkup části podílů stávajících akcionářů (včetně zakladatele a největšího akcionáře Petera Hajdučka), zbytek pak bude směřovat na posílení kapitálu firmy. Dosavadních několik stovek akcionářů Wood SPAC One získá výměnou za své podíly akcie společnosti Footshop.

„Footshop získává kapitál pro rozvoj strategických aktivit, expanzi kamenných obchodů a posilování značky,“ uvedl Peter Hajduček. Footshop je maloobchodní prodejce prémiové streetwearové (volnočasové) obuvi a oblečení, který byl založen v roce 2012. Společnost prodává zboží on-line především v Evropě. Tržby za rok 2022 přesáhly miliardu korun, 70 procent obratu Footshop vytváří mimo ČR.

Na západních burzách, zejména pak v USA, jsou investiční vehikly typu SPAC obvyklým investičním nástrojem. Naopak ve střední a východní Evropě je Wood SPAC One prvním svého druhu.

SPAC napřed uskuteční primární veřejnou nabídku svých akcií, získá od investorů peníze a následně hledá firmu (která dosud není na burze), do níž by investoval. Na to má obvykle lhůtu dva roky. Protože SPAC nemá kromě zainvestování kapitálu žádný jiný účel, používá se pro tento subjekt často termín „prázdná schránka“.

Postřeh investora 💡

„Firma Biontech vydělala díky vakcíně obrovské množství peněz, přitekly do ní miliardy eur. Trh ale už žádné další velké příjmy z vakcíny neočekává a akcie se obchodují v podstatě za hodnotu hotovosti na účtech. Vidíme tam velmi zajímavý potenciál, protože Biontech může mít podle nás časem v portfoliu více velkých produktů než jen vakcínu na covid, například v oblasti onkologie.“

Martin Dienstbier, portfolio manažer fondu Alethes se v rozhovoru pro E15 vyjadřuje k jedné z nejvýznamnějších investic. Mezi zakladatele a investory fondu patří i majitel firmy Jablotron Dalibor Dědek.

Doporučená četba 📰

• Chcete se inspirovat od Američanky Taylor Swift, která nejen skvěle zpívá, ale je také velmi úspěšná po komerční stránce? Pak byste si o ní určitě měli přečíst článek ve Wall Street Journal. Za zmínku stojí, že hrubé příjmy z právě probíhajícího světového turné populární zpěvačky (mělo by celkem čítat 106 koncertů) by mohly dosáhnout hranice jedné miliardy dolarů. (How to Succeed in Business Like Taylor Swift a Will Taylor Swift’s ‘Eras Tour’ Become the First $1 Billion Tour?)

• Tchajwanská technologická společnost TSMC se při výstavbě nových kapacit pro výrobu čipů ve Spojených státech potýká s nedostatkem expertů, kteří by měli potřebné zkušenosti. I kvůli tomu bude nová továrna v Arizoně dostavěna později, než se původně plánovalo. (TSMC to send hundreds more workers to speed U.S. plant construction – Nikkei Asia)

• Ekonom Michael Pettis se v článku pro magazín Foreign Affairs věnuje důvodům, proč je americký dolar dominantní měnou v mezinárodním finančním systému a proč není a nebude snadné jej v tomto ohledu nahradit jinými měnami. Taková změna by podle něj vyžadovala razantní zásah do struktury mezinárodního obchodu a kapitálových toků. (The High Price of Dollar Dominance – Foreign Affairs)