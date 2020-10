Babiš: Vláda požádá Sněmovnu o další měsíc nouzového stavu | E15.cz

Vláda požádá Sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav o měsíc do 3. prosince. Kabinet to schválil na mimořádném zasedání, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Letošní druhý nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 3. listopadu. Vláda ho může prodloužit pouze po předchozím souhlasu poslanců, kteří by se návrhem měli zabývat v pátek.