Další omezení budou platit od středy, oznámil Babiš. Zvažuje se i zákaz prodeje alkoholu | E15.cz

Návrhy chce Babiš před zasedáním kabinetu probrat na Bezpečnostní radě státu, s opozicí a tripartitou. Občany znovu vyzval k dodržování přijatých pravidel a semknutí se, jak tomu bylo při jarní vlně epidemie koronaviru.

„Chceme najít rovnováhu mezi ochranou nemocných a starších lidí a ekonomikou,“ uvedl Babiš k rozhodování vlády. Zopakoval, že jarní omezení fungování země stálo stát 200 miliard korun. „Museli jsme plošně podpořit živnostníky, společnosti s ručením omezeným. My si už nemůžeme dovolit taková opatření,“ konstatoval.

Opatření, která ministři během víkendu probírají s epidemiology i kolegy politiky ze zahraničí, se nemají podle dřívějších vyjádření vicepremiérů Karla Havlíčka a Aleny Schillerová (oba za ANO) dotknout ekonomiky. Měla by směřovat k dalšímu omezení kontaktů.

„Opatření chceme zacílit a řešit ten hlavní problém - to, že někteří lidé nerespektují opatření a stále to podceňují,“ uvedl premiér s odkazem na pokračující noční život kolem barů v centrech měst.

Opatření se tak s největší pravděpodobností znova dotknou restaurací. „Jsou návrhy, jestli restaurace zavřít, zakázat alkohol nebo ještě upravit otevírací dobu. To všechno se bude projednávat zítra ráno,“ uvedl Babiš v neděli večer.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula odmítl, že by mohlo dojít na lockdown ve smyslu úplného zadržení lidí v domovech. „Pokud bychom si pod lockdownem měli představit, že tady všechno zastavíme, zůstaneme doma a 14 dnů nebo tři týdny neopustíme své domy, tak to určitě nenastane,“ řekl ministr v CNN Prima News.

Zda se opatření dotknou i školek a nižších ročníků základních škol, které dosud pokračují jen s určitými omezeními v běžném provozu, zatím není jasné. Existují různé názory, uzavření škol pro mladší děti si Babiš nepřeje, ale na druhou stranu představují velký počet sociálních kontaktů. Zvážit se musí i dopad na zaměstnanost, pokud by děti nemohly chodit do škol a rodiče by s nimi museli zůstat doma.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) Babiše doplnil, že vláda chystá kompenzační opatření pro obory postižené omezeními. Pro podporu podnikatelů v kultuře připravuje 750 milionů korun, pro podnikatele ve sportu 500 milionů korun, pro provozovatele autobusové zájezdové dopravy miliardu korun. Havlíček chystá také podporu pro organizátory veletrhů i podnikání v gastronomii. Vláda podle něj nezapomíná ani na nově uzavřené bazény či kina a počítá s prodloužením některých programů fungujících od jara, například s úhradou nájmů.

Babiš v sobotu po zveřejnění pátečního rekordního nárůstu nových případů přes 8000 opakovaně nevyloučil možnost, že Česko bude muset přistoupit k tzv. lockdownu, tedy zásadnímu omezení života lidí i ekonomiky kvůli epidemii covidu-19. Proti úplnému uzavření země se v neděli vyjádřil prezident Miloš Zeman. Očekává, že zavedená opatření v podobě takzvaného omezení volnočasových aktivit se ze 14 dnů protáhnou minimálně na měsíc.