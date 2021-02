E15 E-commerce Summit: světoví manažeři vám poradí, jak z krize | E15.cz

Dva dny plné inspirativních přednášek, 40 speakerů z celého světa, možnost virtuálního networkingu a interakce s vystupujícími i ostatními účastníky akce. Toto je naprosto mimořádná příležitost jak se v on-line byznysu významně posunout vpřed.

Vybraní řečníci se budou v průběhu virtuálního summitu věnovat novinkám a inovacím ve svých oborech. Mezinárodně uznávané osobnosti jako Albert Chan - globální šéf Ecommerce Googlu, Sharon Gai - globální ředitelka marketplaces Alibaba Group, Jan Bednář - CEO ShipMonk, Martin Mucha - zakladatel Gobii.com nebo Ilya Kretov - General Manager Global Emerging Markets EBAY budou sdílet své odborné znalosti a postřehy ze světové i lokální e-commerce scény.

Hosté E15 International E-Commerce Summitu, mezi kterými můžete být po úspěšné registraci i vy, budou mít během networkingu příležitost propojit se přímo s řečníky a také dalšími účastníky virtuální konference. Využijte znalostí odborníků pro svůj business a zvládněte výzvy dnešní doby! Registrujte se zde.

Svět žije online

Pandemie ovlivnila nákupní a spotřebitelské chování lidí a jednotlivých generací. Jedním z dopadů pandemie je bezpochyby nárůst využívání internetu ve všech oblastech života. Jaký mají jednotlivé generace postoj k využívání internetu a k on-line nákupům? Jak a proč se jejich chování a názory liší? A jaký to může mít dopad na váš byznys? Přijďte si poslechnout názory Jakuba Malého, ředitele Ipsos ČR, největší tuzemské výzkumné agentury, která je součástí výzkumné sítě působící v 90 zemích světa. Jakub Malý má více než 20 let zkušeností ve výzkumu trhu a je také dlouholetým členem globální výzkumné asociace ESOMAR.

Nejmladší generace zákazníků po celém světě nakupuje z mobilních zařízení. Aplikace, srovnávače cen, marketplaces… Všechno mají v malíčku. Jak jim, jakožto budoucím hybatelům ekonomiky, vycházet vstříc, jak je získat na svoji stranu? On-line už ale kvůli covidu začala nakupovat i generace nejstarší. Její zástupci často nemají chytré mobily a jejich potřeby a nákupní chování jsou zcela odlišné. Skutečnými vítězi covid krize tak budou ti, kdo efektivně propojili online a offline prodej a nabízejí tak zvaně omnichannel. „Kamenné obchody utržily ve svých e-shopech za rok 2020 dvojnásobek toho, co v roce 2019.“ Nejen nad tím, zda tradiční prodejci ještě mohou získat zpátky to, co jim online vzal, se bude na E15 International E-Commerce Summitu zamýšlet zakladatel Shopsys Petr Svoboda.

Další expanze marketplaces

Čeká nás rok marketplaces. Na českém trhu se zatím tolik nerozšířily, podle Adama Kurzoka se to ale změní. Dá si Amazon české e-shopy jako předkrm? Obstojí Alza, Mall a další?

Adam Kurzok je zakladatel softwarové služby EXPANDO a přední český odborník v e-commerce. Od roku 2016 pomáhá českým e-shopům s expanzí do zahraničí skrze globální marketplace prodejců jakými jsou Amazon, Alza nebo Mall. Tvorbě e-shopů a jejich prodejních strategií se věnuje od roku 2004, jedním z jeho prvních klientů byla společnost Metalshop, která dnes prodává do dvanácti zemí světa. Od roku 2018 je ale Adam Kurzok, další z řečníku nadcházejícího summitu, také zastupitelem statutárního města Třinec, kde se zasazuje o rozvoj podnikání a digitalizaci.

Asie versus zbytek světa

Kromě kultury se Asie od Evropy z pohledu komerce liší zejména masivním využíváním mobilních elektronických zařízení. Asijský trh už běžně pracuje se super-aplikacemi, které v sobě zahrnují vše od sociálních sítí, vyhledávání zboží přes jeho nákup až po platbu (a banking). Nemalou roli zde hraje gamifikace i live-streaming, obrovský vliv mají influenceři.

O své poznatky a zkušenosti z tohoto extrémně konkurenčního prostředí se s účatníky E15 International E-Commerce Summitu podělí Elijah Whaley, marketingový odborník přední čínské influencer platformy PARKLU. Whaley stojí za zrozením masově populární čínské influencerky Melilim Fu – dnes bezmála ikonického brandu, který se těší pozornosti více než dvou milionů followerů.

Dá se z „asijské cesty“ odhadovat vývoj digitální transformace retailu u nás? Současní leadeři e-commerce, jako je Alibaba/TMall, případně Amazon už mají všechno od datacenter/cloudu, přes datové vrstvy, marketplacy, e-commerce platformu až po sociální sítě, digitalizovaný retail a logistiku. Může jim na mimoasijském trhu ještě někdy někdo konkurovat?

David Chmelař spustil před šesti lety v jihovýchodní Asii cenový srovnávač iPrice, který je dnes na trhu s 690 miliony obyvatel jedním z nejúspěšnějších. Minulý rok zaokrouhlili Chmelař se svými společníky získané investiční prostředky na půl miliardy korun. Také on bude jedním ze spíkrů E15 International E-commerce Summitu, kde promluví nejen o světových e-commerce trendech, superaplikacích, ale také o životě v Malaysii.

Směřuje i medicína do onlinu?

Covid 19 hodil konzervativní české zdravotnictví do vlnobití změn. Téměř bez varování do něj vpadly pojmy jako digitalizace, telemedicína, videokonzultace, umělá inteligence… Co všechno může e-commerce změnit v oblasti zdravotnictví?

Skupina EUC je v ČR největším soukromým poskytovatelem ambulantní péče s 27 klinikami, více než 1000 lékaři a 1200 sestrami. Ročně pečuje o jeden milion pacientů. Daniel Soukup řídí ve skupině EUC rozvoj digitální péče a telemedicíny, když úzce spolupracuje s rozvinutými systémy z evropských zemí, zejména se Skandinávií. Na jaře 2020 řídil spuštění Virtuální kliniky, první telemedicínské služby v České republice, která 24/7 pečovala o pacienty, kteří se nemohli dostat ke svým lékařům. Služba dosáhla exponenciálního růstu a podpory všech zdravotních pojišťoven v České republice. Z vystoupení Daniela Soukupa se jistě dozvíme, že EUC nyní rozbíhá zcela nový model digitální péče, která péči o pacienta z neútulných čekáren a ordinací praktického lékaře přenáší do pohodlí našich domovů. Lze tímto způsobem kombinovat inovativní přístupy v podobě digitální péče s klasickou medicínou?

Ke stejným otázkám, ale z odlišného úhlu pohledu, by se měl v rámci virtuální konference vyjádřit i Vítězslav Havliš. Abslovent Fakulty sociálně-ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem má za sebou bohatou zkušenost z médií, od roku 2007 se pohyboval v oblasti pojišťovnictví a investic a posledních šest let působil na pozici ředitele externích distribučních kanálů v Allianz pojišťovně. Od roku 2020 je obchodním ředitelem sítě soukromých zdravotnických center Canadian Medical, která je mimo miné největším poskytovatelem lékařských služeb pro zaměstnavatele v České republice.

Logistické centrum v Brně-Heršpicích Autor: Česká lékárna holding, a.s.

Dopady pandemie se krutě projevily i na lékárenském trhu, s podporou digitálních inovací se ovšem nakonec lockdownu dalo čelit. Je patrné, online a kamenný obchod v budoucnu nemusí jen soupeřit. Výhody synergie e-commerce s kamennými lékárnami odprezentuje prostřednictvím objektivních ukazatelů Daniel Horák, CEO ve společnosti Česká lékárna holding - provozovatele sítě lékáren Dr. Max. Rozmach e-commerce se však podle něj neobejde bez rozvoje logistiky, a tak se pravděpodobně dozvíme, co konkrétně chystá Dr. Max na tomto poli.

Daniel Horák sbíral před nástupem do Česká lékárna holding manažerské zkušenosti ve vedoucích funkcích několika významných farmaceutických firem, mezi jinými v Pfizer PCH, Boots Healthcare International, Procter and Gamble nebo Johnson and Johnson. Pod jeho vedením došlo k zásadnímu rozšíření sítě lékáren Dr. Max a k posílení stejnojmenného e-shopu, který dnes představuje ve svém oboru jedničku na trhu. Daniel Horák také zastává pozici předsedy představenstva Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APLS), stejně tak v Evropské federaci lékárenských sítí, jejímž členem APLS je.

Výjimečný zdroj relevantních informací

Obsahovým záběrem, počtem i reputací speakerů, kteří potvrdili účast, bude E15 Interantional E-commerce Summit výjimečným podnikem nejen v českém, ale i v mezinárodním měřítku. Výše popsaná témata jsou jen ochutnávkou toho, čemu se budou účastnící virtuální konference věnovat. K dalším problémům budou jistě patřit trendy na fintech a insurtech scéně: Odložené platby, nákupy na splátky, na míru sjednaná transparentní pojištění… Jak dále zdokonalovat fulfillment služby, které jsou podle mnohých ukazatelů cestou zejména pro střední a menší e-shopy? Jak zajistit ještě vyšší úroveň logistiky/doručování? Řádově nade vším pak stojí otázka: Jak dosáhnout maximální customer experience, jíž bude zákazník podmiňovat svůj nákup? Zvládneme naplňovat jeho očekávání?

Kdo chce v byznysu budoucnosti, která začala již dnes, uspět, pro toho je účast na E15 Interantional E-commerce Summitu povinností. Registrujte se hned!